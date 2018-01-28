Баскетбольный УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу подряд

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Джеймар Смит, который набрал 17 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и два перехвата. Дабл-дабл оформил габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме, в активе которого 12 очков и 10 подборов.

УНИКС одержал 11 побед в 12 матчах и занимает второе место в таблице. «Парма», на счету которой четыре победы в 13 играх, расположилась на восьмой позиции.

В следующем матче 4 февраля УНИКС на своей площадке примет «Цмоки-Минск». «Парма» 11 февраля дома сыграет с «Нижним Новгородом».