Баскетбольный УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу подряд
ТАСС, 28 января. Казанский УНИКС со счетом 84:70 одержал победу над пермской «Пармой» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
ТАСС, 28 января. Казанский УНИКС со счетом 84:70 одержал победу над пермской «Пармой» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Джеймар Смит, который набрал 17 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и два перехвата.
УНИКС одержал 11 побед в 12 матчах и занимает второе место в таблице. «Парма», на счету которой четыре победы в 13 играх, расположилась на восьмой позиции.
В следующем матче 4 февраля УНИКС на своей площадке примет «Цмоки-Минск». «Парма» 11 февраля дома сыграет с «Нижним Новгородом».
В другом матче дня краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счетом 75:49. Краснодарский клуб одержал 12-ю победу в 13 играх и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.