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20:39 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу подряд

ТАСС, 28 января. Казанский УНИКС со счетом 84:70 одержал победу над пермской «Пармой» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Джеймар Смит, который набрал 17 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и два перехвата. Дабл-дабл оформил габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме, в активе которого 12 очков и 10 подборов.

УНИКС одержал 11 побед в 12 матчах и занимает второе место в таблице. «Парма», на счету которой четыре победы в 13 играх, расположилась на восьмой позиции.

В следующем матче 4 февраля УНИКС на своей площадке примет «Цмоки-Минск». «Парма» 11 февраля дома сыграет с «Нижним Новгородом».

В другом матче дня краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счетом 75:49. Краснодарский клуб одержал 12-ю победу в 13 играх и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

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