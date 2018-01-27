Болельщики «Панатинаикоса» обвинили Евролигу в договорных матчах

Фанаты вывесили баннер, надпись на котором гласила: «Выиграть может только тот, кто платит. Хватит играть договорные матчи. Евролига — мафия».
Таким образом болельщики поддержали владельца клуба Димитриса Яннакопулоса, ранее раскритиковавшего судейство в матчах турнира.
Евролига уже объявила, что примет строгие меры против такого поведения владельца: «Евролига будет дополнительно обсуждать комментарии должностных лиц на предстоящем собрании акционеров, где будет проведена оценка случившегося и обсуждены потенциальные дальнейшие меры. Официальные лица Евролиги обеспокоены последними сообщениями Яннакопулоса, которые включали в себя уничижительные комментарии, оскорбления и угрозы в отношении поклонников «Фенербахче».