«Мышиные» бега. «Валенсия» перетерпела «Химки»

Источник: РИА "Новости"

О том, что в «Химках» игровой кризис, не говорит только ленивый. И это действительно так, у команды сейчас тяжёлое время — график игр Евролиги перегружает лидеров, наваливается усталость, лазарет по-прежнему не пустует. Но, кажется, этот кризис касается только Единой лиги ВТБ, а в Евролиге у жёлто-синих всё более-менее прилично: седьмое место в турнирной таблице, всего одно поражение в последних четырёх встречах, четвёртая по надёжности оборона турнира, шестое место по передачам, первое — по перехватам. Не то чтобы «Химки» не испытывают сложности в Евролиге, но нужно признать, что в турнире участвуют и куда менее благополучные команды.

Например, «Валенсия». Команда с грозным титулом чемпион Испании плетётся в последней тройке и в турнирной таблице, и в рейтинге самых результативных команд, и в списке подбирающих, и в зачёте ассистирующих. В общем, не всё благополучно в конкретно этом Испанском королевстве.

И вот команда с временным игровым кризисом встречается с командой, которая в этом кризисе уже живёт, с ним свыклась и в нём освоилась. Обычно такие игры бывают зрелищными, тем более что тут речь идёт о принципиальном соперничестве — за время выступлений в Еврокубке соперники успели попортить друг другу нервы. И это, действительно, было зрелищно!

«Валенсия» пыталась изобразить плотную защиту, но получалось откровенно плохо: Шведа с Андерсоном испанцы забывали на дуге постоянно, и два химчанина на пару бросили издали 5/7 за одну четверть. Отвечали «мыши» командной игрой, в которой солировал Сэм Ван Россом, и игрой на подборе. Если бы хозяева с завидной регулярность не пропускали быстрые отрывы, то это даже помогло бы им уйти на первый перерыв в роли лидеров.

Да и вообще вся первая половина — отличная иллюстрация того, почему команда наподобие «Валенсии» плетётся в низах таблицы. «Мыши» отлично бегут в «транзишн», неплохо изолируют игрока с мячом и в несколько передач могут решить большинство проблем. В Еврокубке в прошлом году этого было достаточно для того, чтобы вплоть до финала считаться главным и единственным претендентом на титул, каким-то образом этого хватило даже в чемпионате Испании, где измотанные «Реал» и «Барселона» к концу сезона уже «наелись». А вот в Евролиге этого мало: при близкой к идеальной игре в нападении подопечные Чуса Видоретты имели «+2» к перерыву. И «Химки» были свежи.

Правда, это палка о двух концах. Несколько подряд нереализованных атак в один момент оборачиваются отрывом.

Почти ничего не поменялось и в третьей четверти. Разве что сместились акценты: «Химки» теперь чаще стремились проникнуть внутрь трёхсекундной зоны, а «Валенсия» делала то же самое, но не с помощью проходов, а через забросы на Тибора Пляйса. Бодаться с 218-сантиметровым немецким центровым в «Химках» просто некому. Ближе к концу четверти после прохода упал Ван Россом и покинуть площадку смог только на носилках… Сценария с тех пор было всего два.

Первый довольно тривиальный: лишившись своего мозгового центра, «Валенсия» забуксует даже в нападении и почти собственноручно отправит победу в Подмосковье. Второй сценарий — «мыши» соберутся и станут играть за того парня. В итоге, испанцы докатились до конца третьей четверти, а в перерыве решили сделать всё, чтобы Ван Россом пострадал не зря: «зевки» в защите стали ещё эпичнее, но их стало на порядок меньше, тем более что они стали появляться вперемешку с невынужденными ошибками «Химок». Барцокас в эти моменты делал вид, что ему не то что тренировать, а находиться в одном помещении с авторами этих ошибок противно. «Валенсия» будто заряжалась силами от тренера «Химок» и бежала, бежала, бежала.

В итоге, добежала до «+5» за 40 секунд до конца. Для химчан всё было бы возможно, если бы они смогли взять последний в этом матче подбор на чужом щите. Но после преднамеренного промаха Алексея Шведа со штрафной линии выше всех выпрыгнул Тибор Пляйс.