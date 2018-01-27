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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Димитрис Итудис: Это не лучшая игра в исполнении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 20-го тура регулярного чемпионата над «Бамбергом», выразив некоторое недовольство действиями подопечных в атаке.

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«Поздравляю команду с очередной победой. Это не лучший наш поединок, но мы играли серьёзно и были впереди. Старт встречи в нашем исполнении получился немного небрежным, но после мы взяли игру под контроль. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы позволили набрать им 11 очков. Мы вынудили их совершить много потерь, кажется 16. Между тем «Бамберг» не часто грешит в этом компоненте.

Это не лучшее наше выступление, особенно в атаке. Мы можем быть лучше. Но победа есть победа. Мы разберём игру и посмотрим, в чём мы были плохи, а где сыграли хорошо. Теперь мы можем поберечь энергию, через шесть дней нам предстоит встреча с «Реалом», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

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