Димитрис Итудис: Это не лучшая игра в исполнении ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 20-го тура регулярного чемпионата над «Бамбергом», выразив некоторое недовольство действиями подопечных в атаке.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 20-го тура регулярного чемпионата над «Бамбергом», выразив некоторое недовольство действиями подопечных в атаке.
«Поздравляю команду с очередной победой. Это не лучший наш поединок, но мы играли серьёзно и были впереди. Старт встречи в нашем исполнении получился немного небрежным, но после мы взяли игру под контроль. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы позволили набрать им 11 очков. Мы вынудили их совершить много потерь, кажется 16. Между тем «Бамберг» не часто грешит в этом компоненте.
Это не лучшее наше выступление, особенно в атаке. Мы можем быть лучше. Но победа есть победа. Мы разберём игру и посмотрим, в чём мы были плохи, а где сыграли хорошо. Теперь мы можем поберечь энергию, через шесть дней нам предстоит встреча с «Реалом», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.