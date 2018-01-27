Димитрис Итудис: Это не лучшая игра в исполнении ЦСКА

«Поздравляю команду с очередной победой. Это не лучший наш поединок, но мы играли серьёзно и были впереди. Старт встречи в нашем исполнении получился немного небрежным, но после мы взяли игру под контроль. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы позволили набрать им 11 очков. Мы вынудили их совершить много потерь, кажется 16. Между тем «Бамберг» не часто грешит в этом компоненте.