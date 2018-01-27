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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос», Эннис набрал 21 очко

«Црвена Звезда» на домашней арене одержала победу над «Олимпиакосом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч прошёл в результативной и яркой борьбе, а лидерство от одной команды к другой переходило несколько раз.

Источник: РИА "Новости"

В первой половине матча доминировали хозяева, что и отразилось в счёте на табло, к большому перерыву белградцы вели — 43:34. В третьей четверти команда из Греции совершила впечатляющий рывок, что позволило повести в счёте перед последней четвертью со счётом 63:57.

Но уже в заключительном игровом отрезке хозяева показали мощную игру в атаке, забросив в кольцо соперника 32 очка, и на фоне уверенной игры в обороне это помогло «Црвене Звезде» оформить итоговый успех — 89:78. Самым результативным в составе хозяев стал Дилан Эннис, собравший коллекцию из 21 очка, 8 подборов и 5 передач. У «Олимпиакоса» 16 очков в активе Вассилиса Спанулиса.

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