«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос», Эннис набрал 21 очко

В первой половине матча доминировали хозяева, что и отразилось в счёте на табло, к большому перерыву белградцы вели — 43:34. В третьей четверти команда из Греции совершила впечатляющий рывок, что позволило повести в счёте перед последней четвертью со счётом 63:57.

Но уже в заключительном игровом отрезке хозяева показали мощную игру в атаке, забросив в кольцо соперника 32 очка, и на фоне уверенной игры в обороне это помогло «Црвене Звезде» оформить итоговый успех — 89:78. Самым результативным в составе хозяев стал Дилан Эннис, собравший коллекцию из 21 очка, 8 подборов и 5 передач. У «Олимпиакоса» 16 очков в активе Вассилиса Спанулиса.