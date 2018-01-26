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26 января, источник: Спорт-Экспресс

В Москве немцы не побеждают: ЦСКА снова сильнее «Бамберга»

Лидер регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в домашнем матче не без приключений обыграл немецкий «Бамберг» — 81:72.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

ЦСКА (РОССИЯ) — «БАМБЕРГ» (ГЕРМАНИЯ) — 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26).

Ц: Де Коло (20), Родригес (13 + 6 передач), Хиггинс (12), Хантер (8 + 7 подборов).

Б: Райт (11 + 7 подборов), Ло (10), Рабит (10), Радошевич (10)

Кажется, что новый год только начался, но вот уже подходит к концу первый месяц 2018-го. А для баскетболистов ЦСКА он превратился в настоящий калейдоскоп — игра с «Бамбергом» стала для армейцев восьмой с начала января, причем четыре из них команда провела на выезде. От такого даже у привычных ко всему спортсменов голова пойдет кругом.

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«Бамберг», никогда в истории не побеждавший в Москве, прибыл в российскую столицу в изрядно поредевшем составе — без травмированных Луки Митровича, Брайса Тэйлора, капитана команды Элиаса Харриса. И даже без главного тренера Андреа Тринкьери. Итальянец перенес операцию на плече, и с середины января командой руководит его помощник Илиас Канцурис. В итоге гости не наскребли даже на полную заявку — в их составе значилось 11 человек, что не повышало шансы немецкого клуба на исторический успех в России.

И в целом дела у «Бамберга» в последнее время идут так себе. Если в декабре, когда прошел матч первого круга регулярки между этими соперниками, немцы шли рядом с зоной плей-офф, то затем наступил спад. Из последних семи встреч в рамках Евролиги «Бамберг» выиграл только одну и откатился на 13-е место в таблице. К тому же их последняя победа датирована началом ноября, да и вообще в девяти выездных матчах команда до этого взяла верх всего дважды. А на этот раз им предстояло играть с сильнейшим на данный момент, да еще и самым результативным клубом лиги.

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ВОВЗРАЩЕНИЕ НА ХОДЫНКУ

Между прочим, на арену «Мегаспорт» большой баскетбол вернулся после длительной паузы — армейцы не играли здесь с середины декабря. Сначала на Ходынке царили новогодние представления, а потом Деда Мороза и Снегурочку сменили ведущие фигуристы Европы — всего неделю назад здесь в самом разгаре был чемпионат Европы.

ЦСКА отлично выступалось и на своей традиционной арене — красно-синие уверенно обыграли «Химки» и «Эфес». А вот «Мегаспорт», похоже, от Евролиги отвык. По крайней мере, этим можно было объяснить пару нестандартных эпизодов — сначала что-то случилось с металлоконструкциями, на которых крепится огромный экран для предматчевого шоу. Их не могли опустить, что привело в замешательство всех причастных и задержало начало матча на 15 минут. Затем, когда игра все-таки началась, выяснилось, что судьям не повинуются табло. На них не менялось ничего, кроме времени, а затем на третьей минуте вдруг отобразился счет 19:37, не имевший никакого отношения к действительности.

Когда табло починили, на нем горели не слишком приятные для армейцев цифры 0:5. Впрочем, это было по Пушкину — мимолетное виденье. Трехи Серхио Родригеса и Нандо Де Коло быстро вернули встречу в нужное ЦСКА русло, а начавший этот процесс Семен Антонов его и возглавил, став героем стартовой четверти. Кстати, ему одному из всей команды удалось в первой 10-минутке реализовать двухочковые броски с игры. Это настораживало — возможно, длительные паузы несколько выбили команду из колеи, но та самая игра в атаке, которая в нынешнем сезоне наводит ужас на соперников, у красно-синих не шла. Перед второй четвертью «Бамберг», который и сам не показывал ничего экстраординарного, вел одно очко.

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КАРАМЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ

Что изменилось в этом отрезке? Хозяева прибавили впереди, как в скорости и агрессивности, так и в настырности. Результат — всего за 10 минут игроки ЦСКА пробили 16 штрафных, из которых точными были 13. Один только Де Коло реализовал девять таких бросков. А еще армейцы в защите связали оппонентов буквально по рукам и ногам — те часто теряли мяч, не могли улучить удобный момент для атаки и в результате совершили за четверть всего 10 бросков. Точных и того меньше — четыре. Перед перерывом игроки «Бамберга» явно запаниковали и очень нервно реагировали на каждую неудачу. Разыгрывающий с грузинским паспортом Рики Хикман был особенно эмоционален. А ЦСКА, совершив рывок 14:2 благодаря попаданиям Кори Хиггинса и Де Коло, довели преимущество до комфортного — 10 очков. И держали соперника на этом расстоянии почти до конца встречи.

Она, кстати, и до перерыва, и после него шла в не самом высоком темпе. Баскетбол был тягучим, как карамель, позиционным, академичным. Зрителей на трибунах на сей раз было не так много, и атмосфера была почти камерной. «Бамберг» форсаж включить, по-видимому не мог, и усилий одного Дорелла Райта было явно недостаточно. А ЦСКА увеличивать скорость было и не нужно — вспомните про тяжелый график и количество перелетов. Поэтому, получив возможность, красно-синие сыграли на классе. Третью четверть они прошли на круиз-контроле, умело отвечая на попытки соперника активизироваться и перехватить инициативу.

А в последнем отрезке встречи у матча наконец-то появился нерв — на площадке стали возникать мелкие стычки, армейцы схватили пару неспортивных фолов, а потом и технический у Де Коло. Впрочем, на счете это никак не отразилось — отставание гостей оставалось на прежнем уровне. ЦСКА уверенно довел встречу до победы и уже через неделю ждет в Москве встречи с «Реалом».

Антон БАБОШИН
из Москвы.

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