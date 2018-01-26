И лучшие фото из их Instagram
Баскетболисты «Астаны» дважды обыграли «Каспий» в чемпионате Казахстана
Баскетболисты «Астаны» дважды обыграли актауский «Каспий» в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты «Астаны» дважды обыграли актауский «Каспий» в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Клубы встречались 25 и 26 января в столице. В первый день «Астана» победила со счетом 85:69, а во второй — 101:53.
В Костанае «Тобол» дважды обыграл «Капшагай». 25 января хозяева победили со счетом 91:68, а на следующий день был зафиксирован результат 104:93.
29 и 30 января в столице пройдут матчи «Астана» — «Капшагай», а в Костанае — «Тобол» — «Каспий».
После четырех туров лидирует «Астана», которая пока идет без поражений. Далее идут «Барсы Атырау», «Тобол». «Каспий» и «Капшагай».