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26 января, источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» дважды обыграли «Каспий» в чемпионате Казахстана

Баскетболисты «Астаны» дважды обыграли актауский «Каспий» в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Фото пресс-службы "Астаны"

Клубы встречались 25 и 26 января в столице. В первый день «Астана» победила со счетом 85:69, а во второй — 101:53.

В Костанае «Тобол» дважды обыграл «Капшагай». 25 января хозяева победили со счетом 91:68, а на следующий день был зафиксирован результат 104:93.

29 и 30 января в столице пройдут матчи «Астана» — «Капшагай», а в Костанае — «Тобол» — «Каспий».

После четырех туров лидирует «Астана», которая пока идет без поражений. Далее идут «Барсы Атырау», «Тобол». «Каспий» и «Капшагай».

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