Баскетболисты «Реала» обыграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 87:68 (20:14, 19:16, 21:17, 27:21). У «Реала» на паркете выделялись Лука Дончич (17 очков, 6 подборов, 5 передач) и Уолтер Таварес (14 очков, 9 подборов). В составе «Анадолу Эфеса» самым результативным стал Зоран Драгич, в активе которого 18 очков.