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Баскетболисты «Реала» обыграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 87:68 (20:14, 19:16, 21:17, 27:21). У «Реала» на паркете выделялись Лука Дончич (17 очков, 6 подборов, 5 передач) и Уолтер Таварес (14 очков, 9 подборов). В составе «Анадолу Эфеса» самым результативным стал Зоран Драгич, в активе которого 18 очков.
Результаты других матчей 20-го тура, прошедших в четверг:
«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис (Ливта) — 94:93 ОТ (29:17, 18:20, 12:21, 24:25, 11:10),
«Уникаха» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 83:85 (21:19, 22:27, 21:21, 19:18).