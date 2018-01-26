ЦСКА и «Химки» проведут очередные матчи Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Оба представителя России в Евролиге успешно выступили в прошлом туре, победив соперников из Греции. ЦСКА в гостях обыграл «Панатинаикос» и закрепился на первом месте, на счету армейцев уже 19 побед, они на две победы опережают ближайших преследователей. Один из них — «Олимпиакос» из Пирея, потерпевший неделю назад разгромное поражение от «Химок» со счетом 54:82.

ЦСКА сыграет с «Бамбергом», который победил в семи матчах Евролиги и сохраняет призрачные шансы на выход в четвертьфинал. За последние 13 лет «Бамберг» девять раз выиграл чемпионат Германии, в том числе и в трех предыдущих сезонах. При этом в Евролиге дальше стадии топ-16 «Бамберг» не пробивался. Последним успехам эта команда из баварского города обязана спонсору — корпорации по производству автокомплектующих «Брозе».

Возглавляет «Бамберг» итальянский специалист Андреа Тринкьери, ранее работавший в казанском УНИКСе и сборной Греции. А самым известным игроком является 34-летний греческий защитник Никос Зисис — чемпион Европы и вице-чемпион мира.

Матч ЦСКА — «Бамберг» пройдет на столичной арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.

«Химки» против испанского чемпиона

Одержав две победы подряд в Евролиге, «Химки» закрепились в первой восьмерке, имея в своем активе 11 выигрышей при восьми поражениях. Очередной матч подмосковные баскетболисты проведут в гостях против чемпиона Испании «Валенсии». Год назад валенсийцы сенсационно выиграли чемпионат страны, а в нынешнем сезоне занимают второе место, уступая лишь мадридскому «Реалу».

Однако в Евролиге «Валенсия», которая пробилась в главный еврокубок впервые за три года, выступает неудачно, одержав лишь шесть побед. В конце прошлого года «Валенсия» проиграла 10 матчей подряд, фактически лишившись надежд на выход в ¼ финала.

Прошлым летом «Валенсию» возглавил 51-летний специалист Чус Видоррета, который также входит в тренерский штаб сборной Испании, а ранее работал в «Тенерифе». Его коллега из «Химок» Георгиос Барцокас ожидает сложного матча, потому что в последних матчах «Валенсия» играет все лучше. Греческий специалист отметил и шумную атмосферу, которую создают валенсийские болельщики.