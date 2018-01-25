Дабл-даблы Колома и Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Реджо-Эмилией»

Казанцы вели в счёте на протяжении всего матча, выиграв ещё в первой четверти с преимуществом в 13 очков, однако в концовке матча упустили победу, проиграв заключительный игровой отрезок со счётом 26:15. Итоговый счёт встречи — 76:75 (17:30, 21:15, 12:15, 26:15) в пользу итальянской команды.