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Дабл-даблы Колома и Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Реджо-Эмилией»
Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской команде «Реджо-Эмилия» в матче Еврокубка.
Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской команде «Реджо-Эмилия» в матче Еврокубка.
Казанцы вели в счёте на протяжении всего матча, выиграв ещё в первой четверти с преимуществом в 13 очков, однако в концовке матча упустили победу, проиграв заключительный игровой отрезок со счётом 26:15. Итоговый счёт встречи — 76:75 (17:30, 21:15, 12:15, 26:15) в пользу итальянской команды.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Амедео Делла Валле, набравший 21 очко и совершивший 5 подборов. В составе казанцев сразу два игрока оформили