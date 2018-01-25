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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-даблы Колома и Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Реджо-Эмилией»

Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской команде «Реджо-Эмилия» в матче Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Казанцы вели в счёте на протяжении всего матча, выиграв ещё в первой четверти с преимуществом в 13 очков, однако в концовке матча упустили победу, проиграв заключительный игровой отрезок со счётом 26:15. Итоговый счёт встречи — 76:75 (17:30, 21:15, 12:15, 26:15) в пользу итальянской команды.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Амедео Делла Валле, набравший 21 очко и совершивший 5 подборов. В составе казанцев сразу два игрока оформили дабл-дабл — Стефан Ласме набрал 18 очков и совершил 10 подборов, а Хоакин Колом записал на свой счёт 17 очков и добавил к ним 11 результативных передач.

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