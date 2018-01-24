Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили датский «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа

Сегодня в стартовом матче второго круга соревнований команды группы К минчане обыграли в гостях датский клуб «Баккен Беарз» со счетом 96:75 (19:25, 19:16, 30:23, 28:11). Проиграв первую четверть, «драконы» перестроились и в дальнейшем взяли игру под свой контроль, доведя встречу до победы. Самым результативным в составе победителей стал Давид Кравиш, набравший 20 очков. До этого подопечные Александра Крутикова проиграли 3 встречи подряд — датчанам у себя дома 85:86, а в гостях венгерскому «Сольноку» — 45:79 и черногорскому «Морнару» 76:83.