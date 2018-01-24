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24 января, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили датский «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в стартовом матче второго круга соревнований команды группы К минчане обыграли в гостях датский клуб «Баккен Беарз» со счетом 96:75 (19:25, 19:16, 30:23, 28:11). Проиграв первую четверть, «драконы» перестроились и в дальнейшем взяли игру под свой контроль, доведя встречу до победы. Самым результативным в составе победителей стал Давид Кравиш, набравший 20 очков. До этого подопечные Александра Крутикова проиграли 3 встречи подряд — датчанам у себя дома 85:86, а в гостях венгерскому «Сольноку» — 45:79 и черногорскому «Морнару» 76:83.

В другом сегодняшнем поединке этой группы «Морнар» одолел на выезде «Сольнок» — 92:89.

Положение команд после четырех игровых дней: «Баккен Беарз» — 7 очков, «Морнар» — 7, «Сольнок» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 5.

Два заключительных матча минские «драконы» проведут дома: 31 января против «Сольнока» и 7 февраля — «Морнара».

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.

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