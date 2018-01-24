Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Самыми результативными баскетболистками встречи стали защитник «Динамо» Наталья Жедик и центровая «Галатасарая» Эвелина Кобрин, обе набрали по 15 очков.
В турнирной таблице группы А «Динамо» занимает первое место с 26 очками. «Галатасарай» с 19 баллами идет четвертым. В четвертьфинал Евролиги выходят по четыре лучшие команды из двух групп, пятая и шестая команды отправятся в плей-офф Еврокубка.
В заключительном матче группового этапа «Динамо» 31 января сыграет дома с польским «Полковице». «Галатасарай» в этот же день на выезде встретится с французским «Лиллем».