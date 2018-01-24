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24 января, источник: ТАСС

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 24 января. Женский российский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска со счетом 92:67 одержал победу над турецким «Галатасараем» в выездном матче 13-го тура группового этапа Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными баскетболистками встречи стали защитник «Динамо» Наталья Жедик и центровая «Галатасарая» Эвелина Кобрин, обе набрали по 15 очков.

В турнирной таблице группы А «Динамо» занимает первое место с 26 очками. «Галатасарай» с 19 баллами идет четвертым. В четвертьфинал Евролиги выходят по четыре лучшие команды из двух групп, пятая и шестая команды отправятся в плей-офф Еврокубка.

В заключительном матче группового этапа «Динамо» 31 января сыграет дома с польским «Полковице». «Галатасарай» в этот же день на выезде встретится с французским «Лиллем».

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