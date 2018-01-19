Битва за Европу: баланс в пользу России

Источник: Газета.Ру

Зажатые в непривычно тесные рамки из-за международных окон посреди клубного сезона, организаторы Еврокубка устроили командам-участницам турнира, преодолевшим барьер основного раунда, шестинедельное испытание на прочность.

Абсолютный минимум (с учетом перелетов по всему Старому Свету и матчей национальных чемпионатов) времени на подготовку к каждому следующему противостоянию, высокая цена любой, даже самой незначительной ошибки и возросший уровень конкуренции — примерно в таких условиях российским «Локомотиву-Кубань», «Зениту» и УНИКСу приходится вести борьбу за путевки в плей-офф.

Прибавим к этому отсутствие даже подобия новогодней паузы, аналогичной футбольной, накопившуюся за первую половину сезона усталость, а также травмы важных исполнителей ротации, и получим фундаментальную проверку амбиций для коллективов, игроки, тренеры и руководство которых мечтает о завоевании трофея и квалификации в Евролигу.

Успешнее других — по крайней мере, на данный момент, — этот экзамен сдают краснодарские «железнодорожники».

Команда Саши Обрадовича несколько смазала впечатление от отличного первого круга стадии Топ-16 Еврокубка провальной концовкой поединка с хорватской «Цедевитой», едва не растеряв 18-очковое преимущество в счете в заключительной четверти. Но идеальный баланс 3−0 вместе с продолжающейся с самого начала сезона 13-матчевой победной серией на континентальной арене с лихвой компенсируют локальную неудачу. И, что, пожалуй, важнее всего остального, в новом году «Локо» отчетливо демонстрирует, благодаря чему он планирует добиваться успеха в поединках на вылет.

В основном раунде сербский специалист и плеяда новичков команды, включая подписанного уже в разгар кампании защитника сборной России Дмитрия Кулагина, больше присматривались друг к другу и искали точки соприкосновения — отсюда и несвойственные предыдущим проектам Обрадовича сверхрезультативные матчи с 80−85 пропущенными очками против уступающих в классе соперников.

Сейчас южане не позволяют себе ввязываться в перестрелку, даже если уверены в положительном ее исходе, а действуют согласно строгой тренерской модели.

Ее основой является жесткая защита, модифицируемая в зависимости от козырей противника.

В упомянутой выше встрече с «Цедевитой», например, наставник «Локомотива» грамотно свел на нет сильные стороны Андрии Стипановича — опытнейшего «большого» хорватской дружины, продуктивного в основном только на чужой половине площадки. Подопечные Обрадовича делали все возможное, чтобы не позволять ему обыгрывать оппонентов спиной к кольцу, в чем босниец действительно хорош (в ход шли любые методы — от сдваиваний до тактических фолов), и старались завершать чуть ли не каждую вторую атаку через трехсекундную зону.

Неудивительно, что в итоге лучшим бомбардиром встречи стал не кто-то из снайперов российской команды, а центровой «Локо» Фрэнк Элегар, более чем в два раза перевыполнивший собственную норму результативности в рамках турнира и добившийся показателя в 80% точности атак с игры.

После трех туров «Локо» занимает второе место по эффективности игры в обороне на стадии Топ-16 Еврокубка, уступая лишь итальянской «Реджио Эмилии» с ее совсем уж невероятными 63,7 очками в среднем за игру, и еще ни разу не позволил сопернику разжиться хотя бы 70 баллами за 40 минут.

Отчасти данные цифры объясняются не самым звездным составом участников квартета G, в котором выступают «железнодорожники». Но ведь для того парни Обрадовича и стремились финишировать первыми в своей группе на основной стадии, чтобы в Топ-16 получить соперников попроще, а не сходиться лицом к лицу с мощной «Дарюшшафакой» Дэвида Блатта задолго до решающих стадий плей-офф.

И если южанам осталось лишь спокойно завершить начатое да гарантировать себе преимущество домашней площадки в четвертьфинале,

УНИКС с «Зенитом» оказались в более щекотливой ситуации. В третьем туре стадии Топ-16 они синхронно проиграли и прилично усложнили себе жизнь, опустившись с первой строчки турнирной таблицы своих групп на третью.

Другое дело, что лидерам они уступают только по дополнительным показателям — и, следовательно, сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Коллектив из Санкт-Петербурга критиковать, в общем, и не за что. Да, в январе парни Василия Карасева задышали полной грудью, обрели уверенность в собственных силах и даже шокировали ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Но это не значит, что они обязаны были побеждать в Мюнхене: местная «Бавария» не случайно считается одним из главных фаворитов розыгрыша Еврокубка, что ей с переменным успехом удается доказывать.

«Зенит» так и не нашел управу на бигмэна Девина Букера, добившегося рейтинга эффективности в 38 баллов за 24 проведенные на площадке минуты —.

американец успевал и завершать усилия партнеров, набрав 27 очков, и выводить их на свободные броски, совершив пять результативных передач.

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УНИКС, в свою очередь, пал жертвой хитрых оборонительных схем «Реджио Эмилии», отдав победу сопернику на последних минутах равного матча — что вдвойне обидно, домашнего. Казанцы весьма посредственно завершали владения из вражеской «краски», а лидеры атак Димитриса Прифтиса — испанский защитник Хоаким Колом и габонский центровой Стефан Ласме — на двоих умудрились смазать 12 из 16 двухочковых бросков. Причем первый вообще ни разу не забил в проходе, что ему, мягко говоря, не свойственно.

Календарь второго круга Топ-16 у «Зенита» чуть попроще, нежели у УНИКСа — хотя бы в силу того, что из трех оставшихся матчей два питерцы проведут в родных стенах.