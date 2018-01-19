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Михаил Карпенко будет утвержден главным тренером «Астаны»
Количество российских наставников в Единой лиге ВТБ увеличивается.
Количество российских наставников в Единой лиге ВТБ увеличивается.
Главный тренер сборной Казахстана Михаил Карпенко будет утвержден в качестве наставника ПБК «Астана», выступающего в Единой лиги ВТБ. После отставки грека Костаса Флеваракиса 41-летний российский специалист был назначен и.о. главного тренера и за короткий период сумел убедить руководство клуба в своей состоятельности. Об этом «Известиям» сообщил источник в казахстанском клубе. Михаил Карпенко станет четвертым российским тренером, возглавляющим клуб Лиги ВТБ после Василия Карасева («Зенит»), Евгения Пашутина («Автодор») и Олега Окулова («Енисей»).
Решение об утверждении Михаила Карпенко принято на уровне руководства клуба, подчеркнул собеседник «Известий».
— До конца января Карпенко лишится приставки «и.о.» в своей должности и станет полноценным главным тренером «Астаны», — рассказал он.
Генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко отказался комментировать эту информацию. Однако, по мнению агента российского тренера Андрея Широкова, Михаил Карпенко способен построить успешную карьеру в казахстанском клубе.
— Михаил — талантливый молодой тренер, — рассказал «Известиям» Андрей Широков. — При этом он имеет огромный тренерский опыт, возглавляет сборную Казахстана, с которой блестяще начал квалификацию Кубка мира-2019 (команда одержала две победы в двух матчах. — «Известия»). Приятно, что ему дали возможность попробовать свои силы в сильнейшем клубе Казахстана. Хочется, чтобы он и дальше раскрывал свой талант. Надеюсь, Михаил останется главным тренером команды как минимум до конца сезона. Ему по силам выйти на качественно новый уровень.
15 января Михаил Карпенко дебютировал на своем новом посту с домашней победы над рижским ВЭФ (67:53). Это всего лишь третья победа «Астаны» в этом сезоне — пока команда из столицы Казахстана идет на 11-м месте в турнирной таблице. При этом перед клубом стоит задача выйти в
— Я считаю, что у команды
Практически всю осень «Астана» выступала на выезде — из реальных соперников в борьбе за
В прошлом сезоне «Астана» вернулась в
41-летний Михаил Карпенко — тренер с 20-летним стажем работы. Свою карьеру он начал в 1997 году в
Последние три сезона специалист провел в актауском клубе «Каспий», где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги. Успехи в «Каспии» (две бронзы чемпионата Казахстана) позволили Михаилу Карпенко получить пост главного тренера национальной сборной и приглашение от «Астаны».