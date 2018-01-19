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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

22 очка Джексона помогли «Маккаби» победить «Црвену Звезду»

«Маккаби» из Тель-Авива добыл домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Хозяева успешно провели первую половину матча, оформив за двадцать минут двузначное преимущество — 47:29.

В третьей четверти белградцы попытались вернуться в игру, отыграв шесть очков, но уже в заключительном игровом отрезке израильская команда вернула себя инициативу, доведя поединок до победы — 89:75.

Самым результативным игроком «Маккаби» стал Пьер Джексон, набравший 22 очка. У «Црвены Звезды» 13 очков в активе Милко Бьелицы.

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