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22 очка Джексона помогли «Маккаби» победить «Црвену Звезду»
«Маккаби» из
«Маккаби» из
Хозяева успешно провели первую половину матча, оформив за двадцать минут двузначное преимущество — 47:29.
В третьей четверти белградцы попытались вернуться в игру, отыграв шесть очков, но уже в заключительном игровом отрезке израильская команда вернула себя инициативу, доведя поединок до победы — 89:75.
Самым результативным игроком «Маккаби» стал Пьер Джексон, набравший 22 очка. У «Црвены Звезды» 13 очков в активе Милко Бьелицы.