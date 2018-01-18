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18 января, источник: Спорт-Экспресс

«Химки» шокировали «Олимпиакос»

Подмосковные «Химки» в очередном матче Евролиги уверенно обыграли одного из лидеров турнира.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16).

Х: Швед (19), Дженкинс (16), Томас (12).

О: Вилтджер (11), Стрельниекс (10), Принтезис (7).

Все в курсе, что в стане «Химок» после нескольких неудач в начале года возникла непростая ситуация — у руководства были претензии к игрокам и тренерскому штабу, вылившиеся в санкции. Поначалу серьезный разговор Павла Астахова с коллективом не слишком помог, но он имел отложенный эффект. Георгиосу Барцокасу все-таки удалось встряхнуться и завести команду, результатом чего стала победа над «Црвеной Звездой». После этого хотелось, чтобы этот результат «Химки» закрепили.

Но сложность в том, что в этот самый момент в Мытищи пожаловал «Олимпиакос». Финалист прошлого сезона Евролиги, один из главных топ-клубов континента, обыгравший подмосковный клуб в первом круге с убедительным преимуществом в 17 очков. Пирейцы — чуть ли не главные специалисты по игре в обороне в Старом свете, прочность их защитных построений известна всем и каждому. И во многом поэтому они сейчас идут в таблице «регулярки» вторыми с 13 победами в 18 предыдущих турах. А еще это бывшая команда Барцокаса, вместе с которой он несколько сезонов назад выигрывал Евролигу.

ГРЕЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Впрочем, в этом есть и свой плюс — греческий специалист очень хорошо знает «Олимпиакос». Тем более что в команде до сих пор есть те, кто играл под его руководством, а клубная философия не слишком поменялась. И как выяснилось в первой половине, Барцокас решил бить соперника его же оружием — то есть предельно внимательно и грамотно действуя в обороне.

То, что обе команды сделают ставку на игру под своим кольцом, можно было предположить уже по первым владениям — почти две минуты соперники забивали только со штрафных. Затем «Олимпиакосу» удалась хорошая размашистая атака, завершившаяся «трехой» Манцариса, но это в итоге стало едва ли не единственным светлым пятном в игре гостей за стартовые 10 минут. «Химки» стали действовать в защите еще плотнее, не давая оппонентам пространства для броска, совершая перехваты и вынуждая атаковать на исходе дозволенного времени.

В то же время под противоположным кольцом творилась какая-то фантасмагория. Все началось с «трешки» Алексея Шведа с ведения — убрав соперника, он бросил и попал. А затем у «Химок» полетело так, что они набрали 16 очков подряд, четырежды забив из-за дуги. Греки за эти минуты взяли два тайм-аута, но Яннису Сферопулосу не удалось вразумить команду — желто-синие просто смяли «Оли». Пропустить 28 за четверть для греков — настоящая катастрофа.

ЛУЧШЕ ОБРАЗЦА

И ведь во второй стало только хуже — «Химки» настолько здорово оборонялись, что дали соперникам набрать всего 11 очков. К большому перерыву хозяева вдвое превосходили «Олимпиакос» по подборам, сделали семь перехватов и четыре блок-шота. И кто здесь эксперт по «бетону»? «Химки» были больше похожи на «Олимпиакос», чем сам «Олимпиакос». Очень здорово бился на подступах к своему кольцу Сергей Моня, Энтони Гилл порой казался осьминогом, мимо которого не пролетит ни один мяч, очень полезен был Малькольм Томас.

Параллельно подмосковная команда, к радости заполненных трибун, наращивала отрыв. К середине 10-минутки после «трехи» Вяльцева преимущество достигло 20 очков, и к перерыву стало еще чуть больше. Данк Джеймса Андерсона после перехвата в концовке как нельзя лучше показывал положение дел на площадке.

Было совершенно непохоже, что лишь двумя днями ранее «Олимпиакос» с разницей в 30 очков разгромил «Маккаби». Вспоминалось скорее, фиаско греков в игре с «Басконией». Совершенно незаметен был Вассилис Спанулис, вопреки обыкновению не проснувшийся до конца игры. Раз за разом оставался в дураках Георгиос Принтезис. С процентом реализации у гостей была проблема даже при штрафных.

НА 180 ГРАДУСОВ

К концу третьей четверти «Химкам» стало реально замахнуться на рекорд — в позапрошлом сезоне они разгромили красно-белых с разницей в 32 очка, теперь же за 10 минут до конца перевес хозяев достиг «+27». Привычно ярко играл Швед, в третьей четверти затерзавший греков проходами под кольцо. Но даже когда его не было на площадке, партнеры Алексея по команде не давали «Олимпиакосу» спокойной жизни.

Едва ли не каждый из стартовой пятерки «Химок» — Гилл, Андерсон, Томас, Дженкинс — может назвать этот матч одним из лучших в сезоне. Не портили обедни и те, кто выходил со скамейки. А полученная в результате синергия деморализовала соперника, который задолго до конца перешел в режим доигрывания матча и выпустил на паркет резервистов.

Очень приятно, что вот такой матч «Химки» выдали, оказавшись в сложной ситуации. Ведь меньше недели назад команда почти без шансов проиграла дома «Реалу», и ситуация после финальной сирены тогда выглядела едва ли не безнадежной для Барцокаса. И вот такой поворот на 180 градусов за несколько дней.

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