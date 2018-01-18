«Химки» шокировали «Олимпиакос»
Подмосковные «Химки» в очередном матче Евролиги уверенно обыграли одного из лидеров турнира.
Подмосковные «Химки» в очередном матче Евролиги уверенно обыграли одного из лидеров турнира.
«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16).
Х: Швед (19), Дженкинс (16), Томас (12).
О: Вилтджер (11), Стрельниекс (10), Принтезис (7).
Все в курсе, что в стане «Химок» после нескольких неудач в начале года возникла непростая ситуация — у руководства были претензии к игрокам и тренерскому штабу, вылившиеся в санкции. Поначалу серьезный разговор Павла Астахова с коллективом не слишком помог, но он имел отложенный эффект. Георгиосу Барцокасу
Но сложность в том, что в этот самый момент в Мытищи пожаловал «Олимпиакос». Финалист прошлого сезона Евролиги, один из главных
ГРЕЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Впрочем, в этом есть и свой плюс — греческий специалист очень хорошо знает «Олимпиакос». Тем более что в команде до сих пор есть те, кто играл под его руководством, а клубная философия не слишком поменялась. И как выяснилось в первой половине, Барцокас решил бить соперника его же оружием — то есть предельно внимательно и грамотно действуя в обороне.
То, что обе команды сделают ставку на игру под своим кольцом, можно было предположить уже по первым владениям — почти две минуты соперники забивали только со штрафных. Затем «Олимпиакосу» удалась хорошая размашистая атака, завершившаяся «трехой» Манцариса, но это в итоге стало едва ли не единственным светлым пятном в игре гостей за стартовые 10 минут. «Химки» стали действовать в защите еще плотнее, не давая оппонентам пространства для броска, совершая перехваты и вынуждая атаковать на исходе дозволенного времени.
В то же время под противоположным кольцом творилась
ЛУЧШЕ ОБРАЗЦА
И ведь во второй стало только хуже — «Химки» настолько здорово оборонялись, что дали соперникам набрать всего 11 очков. К большому перерыву хозяева вдвое превосходили «Олимпиакос» по подборам, сделали семь перехватов и четыре
Параллельно подмосковная команда, к радости заполненных трибун, наращивала отрыв. К середине 10-минутки после «трехи» Вяльцева преимущество достигло 20 очков, и к перерыву стало еще чуть больше. Данк Джеймса Андерсона после перехвата в концовке как нельзя лучше показывал положение дел на площадке.
Было совершенно непохоже, что лишь двумя днями ранее «Олимпиакос» с разницей в 30 очков разгромил «Маккаби». Вспоминалось скорее, фиаско греков в игре с «Басконией». Совершенно незаметен был Вассилис Спанулис, вопреки обыкновению не проснувшийся до конца игры. Раз за разом оставался в дураках Георгиос Принтезис. С процентом реализации у гостей была проблема даже при штрафных.
НА 180 ГРАДУСОВ
К концу третьей четверти «Химкам» стало реально замахнуться на рекорд — в позапрошлом сезоне они разгромили
Едва ли не каждый из стартовой пятерки «Химок» — Гилл, Андерсон, Томас, Дженкинс — может назвать этот матч одним из лучших в сезоне. Не портили обедни и те, кто выходил со скамейки. А полученная в результате синергия деморализовала соперника, который задолго до конца перешел в режим доигрывания матча и выпустил на паркет резервистов.
Очень приятно, что вот такой матч «Химки» выдали, оказавшись в сложной ситуации. Ведь меньше недели назад команда почти без шансов проиграла дома «Реалу», и ситуация после финальной сирены тогда выглядела едва ли не безнадежной для Барцокаса. И вот такой поворот на 180 градусов за несколько дней.