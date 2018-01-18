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Дабл-дабл Пангоса помог «Жальгирису» победить «Валенсию»
«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда Ясикявичуса удачно стартовала, победив в первой четверти со счётом 26:19. К большому перерыву преимущество литовцев выросло до шестнадцати очков — 47:31.
Во второй половине «Валенсия» сумела прибавить и была близка к тому, чтобы отыграться. Тем не менее «Жальгирису» удалось удержать победу, счёт матча — 86:82.
Самым результативным в составе победителей стал Аксель Тупан, набравший 18 очков.