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18 января, источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Пангоса помог «Жальгирису» победить «Валенсию»

«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AFP 2018

Команда Ясикявичуса удачно стартовала, победив в первой четверти со счётом 26:19. К большому перерыву преимущество литовцев выросло до шестнадцати очков — 47:31.

Во второй половине «Валенсия» сумела прибавить и была близка к тому, чтобы отыграться. Тем не менее «Жальгирису» удалось удержать победу, счёт матча — 86:82.

Самым результативным в составе победителей стал Аксель Тупан, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 15 передач оформил Кевин Пангос. У «Валенсии» 20 очков в активе Тибора Пляйсса.

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