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11:09 (мск), источник: Газета.Ру

Швед спустит «легенд» с Олимпа

Подмосковные «Химки» дома сразятся с греческим «Олимпиакосом» в рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором Алексею Шведу и компании будет противостоять один из лидеров турнира.

Источник: Газета.Ру

В четверг, 18 января, подмосковные «Химки» на своей арене в Мытищах в рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги примут греческий «Олимпиакос». Встреча с красно-белыми ознаменует для подопечных Георгиоса Барцокаса, ранее работавшего с пирейцами, экватор шестидневного «марафона», в ходе которого его команде нужно провести сразу три поединка в разных турнирах.

Начали данный «спринтерский забег» россияне за здравие: в гостях в тяжелейшей борьбе были обыграны единомышленники греков по цветовой гамме — баскетболисты сербской «Црвены Звезды» (79:70).

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Добиться важнейшего в турнирном плане триумфа (особенно на фоне практически синхронного фиаско конкурентов в борьбе за топ-8) желто-синим не помешал даже выдающийся «перформанс» лидера белградцев Тэйлора Рочести, выдавшего в отчетный вечер какую-то сумасшедшую по европейским меркам линейку из 27 очков (10/15 с игры; 5/8 из-за дуги), девяти подборов и семи передач.

Забавно, что даже при таких фантастических цифрах американец не сумел стать самым результативным в игре — главный «снайпер» текущего розыгрыша еврокубка Алексей Швед в битве с сербами разжился и вовсе 29 баллами, повторив личный рекорд в турнире при крайне достойной реализации (7 из 14 с игры; 10/11 со статики).

Благодаря виктории над «Звездой» вице-чемпионы Единой лиги поднялись на седьмую строчку в регулярке с рекордом 10−8.

Еще лучше дела в Евролиге обстоят у сегодняшнего оппонента подмосковного коллектива — с 13 победами «Олимпиакос» уверенно занимает второе место в таблице чемпионата, уступая лишь московскому ЦСКА (14−4).

Оценить всю немалую мощь дружины Янниса Сферопулоса «Химки» смогли уже в минувшем октябре, когда, будучи лидерами турнира, потерпели неприятное гостевое поражение от греков со счетом 75:92 — этот проигрыш, кстати, стал для подопечных Барцокаса самым первым в сезоне.

Другое дело, что дома «Оли» практически непобедим: в Евролиге-2017/18 обыграть красно-белых при их болельщиках сумели только соседи из «Панатинаикоса» (70:62), тогда как остальные уезжали с арены «мира и дружбы» не солоно хлебавши.

А вот в выездных турне дела у пирейцев идут далеко не столь гладко: в девяти гостевых поединках этого розыгрыша команда сподобилась на пять триумфов, побеждая в основном обитателей нижней части топ-16.

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Еще хуже дела у греков с зарубежными вояжами обстоят в последнее время — в последний раз в гостях в рамках Евролиги они выигрывали 22 декабря, после чего потерпели сразу два выездных поражения кряду, уступив «Жальгирису» (68:74) и «Басконии», которая умудрилась разгромить лидеров первенства с преимуществом в 32 очка (86:54).

После такого провала «Олимпиакос» оперативно исправился — дома был уничтожен израильский «Маккаби» (94:64), но окончательно забыть о том провале в Испании грекам поможет лишь успех в России, который докажет, что добиваться побед над серьезными оппонентами подопечные Сферопулоса могут и при чужих трибунах.

Полагаться в достижении этой цели греки будут на свою традиционно неприступную защиту — лучшую во всей Европе (пропускает коллектив в среднем всего по 73 очка за матч).

Красно-белые, вероятно, вновь не постесняются навязать соперникам максимально «вязкий» баскетбол (во многом именно из-за него клуб идет аж на 15-й строчке по результативности в лиге — 76,2 в среднем), определяющую роль в котором сыграет точность бросков химчан.

Главное для россиян здесь — не сбиться на одни лишь сложные индивидуальные попытки, чем желто-синие в этом году иногда грешат и без особых призывов визави (а уж «Олимпиакос», как правило, очень трепетно относящийся к скаутингу, точно будет к этому подталкивать Шведа и компанию).

Еще одной сложностью для «Химок» в преддверии приема греческих гостей видится борьба за подбор.

Во встрече первого круга с представителями Единой лиги пирейцы собрали на восемь отскоков больше, чем немало приблизили себя к победе — и это с учетом того, что тогда в полном здравии был лучший подбирающий Евролиги Томас Робинсон, в тот вечер оформивший дабл-дабл (19+11).

Сейчас же звездный американец пребывает в химкинском лазарете, из-за чего многочисленные «большие» греков, вероятно, уже потирают руки в предвкушении приятных глазу цифр в статистических выкладках.

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То же самое можно сказать и о лидере красно-белых Вассилисе Спанулисе — присутствие Робинсона в «краске» должно волновать его чуть меньше, чем его более рослых партнеров. Однако к дебютной для себя игре с «Химками» в сезоне (в октябре защитник был травмирован) он подходит во всеоружии, являясь лучшим в команде по передачам (6,1) и вторым — по очкам (11,1).

35-летний ветеран пирейцев, с годами, кажется, ставший лишь опаснее в «клатче», совсем немного уступает в результативности главному «снайперу» коллектива — Георгиосу Принтезису (11,8), что многое говорит о стилистике игры «легенд».

В рамках Евролиги химчане и красно-белые за последние пять лет встречались между собой пять раз, и «Олимпиакос» побеждал четырежды.

Зато единственная виктория россиян была самой крупной — в 2016-м желто-синие дома попросту уничтожили греков, разгромив тех со счетом 98:66.

Матч «Химки» — «Олимпиакос» состоится в 20:00 по московскому времени.

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