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10:01 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» потерпели третье поражение в Кубке ФИБА-Европа

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в третий раз подряд проиграли во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура соревнований команд группы К минские «драконы» уступили в гостях черногорскому «Морнару» 76:83 (18:25, 26:15, 16:20, 16:23).

До этого команда Александра Крутикова уступила на своей арене датскому клубу «Баккен Беарз» из Орхуса с минимальным разрывом — 85:86 и разгромно проиграла на выезде венгерскому «Сольноку» — 45:79.

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В третьем туре датская команда принимала на своей площадке гостей из Венгрии и победила со счетом 100:96. Положение команд после первой половины турнирной дистанци: «Баккен Беарз» — 6 очков, «Морнар» — 5, «Сольнок» — 4, «Цмокi-Мiнск» — 3.

На старте второго круга 24 января баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в Дании, а два заключительных матча проведут дома: 31 января против «Сольнока» и 7 февраля — «Морнара».

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов.

Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.

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