Минские «Цмокi» потерпели третье поражение в Кубке ФИБА-Европа

В поединке 3-го тура соревнований команд группы К минские «драконы» уступили в гостях черногорскому «Морнару» 76:83 (18:25, 26:15, 16:20, 16:23).

До этого команда Александра Крутикова уступила на своей арене датскому клубу «Баккен Беарз» из Орхуса с минимальным разрывом — 85:86 и разгромно проиграла на выезде венгерскому «Сольноку» — 45:79.

В третьем туре датская команда принимала на своей площадке гостей из Венгрии и победила со счетом 100:96. Положение команд после первой половины турнирной дистанци: «Баккен Беарз» — 6 очков, «Морнар» — 5, «Сольнок» — 4, «Цмокi-Мiнск» — 3.

На старте второго круга 24 января баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в Дании, а два заключительных матча проведут дома: 31 января против «Сольнока» и 7 февраля — «Морнара».

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов.