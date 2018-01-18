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15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
02:49 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Олимпиакосом» в Евролиге

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет в четверг дома с греческим «Олимпиакосом» в матче 19-го тура Евролиги. Соперник подмосковной команды является одним из лидеров Евролиги и фаворитов на победу в «Финале четырех».

Источник: РИА "Новости"

На нынешней неделе в Евролиге будут сыграны сразу два тура, и во вторник «Химки» сумели одержать победу — в гостях над сербской «Црвеной Звездой», что позволило сохранить место в первой восьмерке. На прошлой неделе менеджмент, тренерский штаб, игроки и персонал «Химок» были оштрафованы на половину месячной зарплаты за неудачные выступления команды — прежде всего в Единой лиге ВТБ. «Химки» занимают там лишь пятое место, одержав в 10 матчах всего шесть побед.

Встряска в виде штрафа не помогла «Химкам» неделю назад обыграть на своей площадке мадридский «Реал», однако с «Црвеной Звездой», которая является одним из конкурентов в борьбе за место в четвертьфинала, «Химки» справились. Впереди — еще один гранд европейского баскетбола, который во вторник на своей площадке разгромил израильский «Маккаби» со счетом 94:64, одержав в 18 матчах уже 13-ю победу. При этом предыдущий гостевой матч «Олимпиакос» проиграл с неприличным счетом 54:86 испанской «Басконии».

Бывший клуб Барцокаса

«Олимпиакос» — 12-кратный чемпион Греции, который трижды побеждал в Евролиге — в 1997, 2012 и 2013 гг. В прошлом сезоне «Олимпиакос» играл в финале, где уступил турецкому «Фенербахче», так что претензии греков на очередной финальный турнир вполне обоснованы. Пусть год назад «Олимпиакос» вновь уступил домашний титул «Панатинаикосу», который выиграл уже втрое больше чемпионатов Греции, чем главный конкурент.

Летом «Олимпиакос» серьезно изменил состав и проиграл уже три матча чемпионата страны, однако здесь вновь будет все решаться в финальной серии. Возглавляет «Олимпиакос» Иоаннис Сферопулос, который выиграл уже два чемпионата Греции — в 2014 году он пришел из «Паниониоса», когда клуб из Пирея покинул нынешний наставник «Химок» Георгиос Барцокас. Годом ранее Барцокас выиграл с «Олимпиакосом» Евролигу, став первым греческим специалистом, которому удалось победить в главном еврокубковом турнире. Любопытно, что в 2012 году Сферопулос сменил Барцокаса и в «Паниониосе», а ранее входил в тренерский штаб ЦСКА при Йонасе Казлаускасе.

Барцокас в составе соперника отметил, прежде всего, глубину состава, рассказав, что, несмотря на регулярную ротацию, «Олимпиакос» уже несколько лет сохраняет опытный костяк из греческих игроков и тренерский штаб. «Нам же необходимо самим понять, насколько важны победы в матчах такого уровня», — заявил главный тренер «Химок».

В первом круге Евролиги «Олимпиакос» и «Химки» сыграли в Пирее 26 октября, хозяева уверенно победили — 92:75. Предстоящая игра пройдет на «Мытищи-Арене», начало — 20:00 мск.

В пятницу свой матч 19-го тура проведет ЦСКА, который в Афинах сыграет с «Панатинаикосом».

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