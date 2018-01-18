Непобедим только «Локо»: УНИКС и «Зенит» проиграли свои матчи

Источник: РИА "Новости"

УНИКС — «Реджо Эмилия» — 69:71

Кажется, казанцы начинают привыкать к тому, что сначала сами создают себе проблемы, а затем героически пытаются их разрешить. «Нижний Новгород» простил и разрешил Хоакину Колому ещё раз почувствовать себя супергероем, а вот скромная итальянская «Реджо Эмилия» решила не прощать. Провальный стартовый отрезок, который команда под руководством Димитриса Прифтиса проиграла со счетом 21:12, казанцы исправляли на протяжении всего матча. В итоге в концовку они вошли в роли отстающих, набрали семь безответных очков и даже вышли вперёд за 40 секунд до конца, но…

Но случилось то, что в играх «Эмилии» в этом сезоне случается всегда и в самый нужный момент, — Амедео Делла Валле. Итальянец готов был наконец провалить хоть какой-то матч, но УНИКС сам поставил его на линию штрафных бросков. Тот подарком воспользовался, подарил своей команде лидерство, которое она и удержала. УНИКС потерпел первое поражение на стадии Топ-16 и теперь делит с итальянской командой первую строчку в группе, уступая ей по личным встречам.

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Следующий матч команда из столицы Татарстана проведёт против той же «Эмилии», только на этот раз — в гостях. Встреча состоится 24 января.

«Локомотив-Кубань» — «Цедевита» — 69:64

А вот кто не любит сам себе создавать проблемы, то это краснодарский «Локомотив-Кубань». Все уже давно привыкли к тому, что команда Саши Обрадовича почти идеальна и сама себя определила из претендентов на титул в главного фаворита турнира. Но встреча с хорватским грандом была все же опасной — да, «Цедевита» начала Топ-16 с двух поражений и вообще не блещет в этом году, но любит складировать скальпы сильных мира сего. УНИКС и «Дарушафака» не дадут соврать.

«Локо» основательно подошел к противостоянию: краснодарская защита позволила хорватам набрать всего 10 очков в стартовой четверти, выиграла её, а за ней — две следующие. Когда команды выходили на последний игровой отрезок, все было уже решено — 56:38. Красно-зелёные поиграли в своё удовольствие и позволили сопернику обзавестись очень даже приличным счетом, но это не то, что может показаться.

У «Локомотива» три победы из трёх в Топ-16 и встреча с «Цедевитой» в гостях. Если Обрадович увезёт оттуда победу, то «Локо» уже в плей-офф, а «Цедевита» — за бортом европейского баскетбола уже в феврале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eoKOWjAruvw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» — «Зенит» — 95:78

После двух побед «Зенита» и громкой осечки «Баварии» на старте Топ-16 даже закралось сомнение: а так ли их непобедимы немцы? «Бавария» смотрелась абсолютно инопланетной командой на первом групповом этапе и по игре уверенно смотрит на финал с «Локо», но до этого надо ещё дожить. Команда Саши Джоржевича оклемалась после «Торино» и снова готова на подвиги, в этот раз под горячую руку Девина Букера и его друзей попал «Зенит». В составе питерцев тоже была горячая рука, её обладатель — уже традиционно для Еврокубка — был Кайл Курич.

Защитник сине-бело-голубых отметился 31 очком и даже сумел выиграть личную перестрелку у Букера, набравшего 27, но вот командный успех был на стороне хозяев, причём крупный. Баварцы сначала по крупицам конструировали своё преимущество, но затем решили не откладывать дело в долгий ящик и после перерыва рванули с места в карьер, очертив гандикап, за который «Зенит» уже не заступал.

24 января «Бавария» приедет в Санкт-Петербург. Поражение будет означать, что «Зенит» ждут очень горячие спарринги с «Летувос Ритасом» и «Торино», а вот победа существенно приблизит питерцев к выходу в плей-офф.