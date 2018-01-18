Непобедим только «Локо»: УНИКС и «Зенит» проиграли свои матчи
Российские команды понесли первые потери в Топ-16 Еврокубка.
Российские команды понесли первые потери в Топ-16 Еврокубка.
УНИКС — «Реджо Эмилия» — 69:71
Кажется, казанцы начинают привыкать к тому, что сначала сами создают себе проблемы, а затем героически пытаются их разрешить. «Нижний Новгород» простил и разрешил Хоакину Колому ещё раз почувствовать себя супергероем, а вот скромная итальянская «Реджо Эмилия» решила не прощать. Провальный стартовый отрезок, который команда под руководством Димитриса Прифтиса проиграла со счетом 21:12, казанцы исправляли на протяжении всего матча. В итоге в концовку они вошли в роли отстающих, набрали семь безответных очков и даже вышли вперёд за 40 секунд до конца, но…
Но случилось то, что в играх «Эмилии» в этом сезоне случается всегда и в самый нужный момент, — Амедео Делла Валле. Итальянец готов был наконец провалить хоть
Следующий матч команда из столицы Татарстана проведёт против той же «Эмилии», только на этот раз — в гостях. Встреча состоится 24 января.
«Локомотив-Кубань» — «Цедевита» — 69:64
А вот кто не любит сам себе создавать проблемы, то это краснодарский «Локомотив-Кубань». Все уже давно привыкли к тому, что команда Саши Обрадовича почти идеальна и сама себя определила из претендентов на титул в главного фаворита турнира. Но встреча с хорватским грандом была все же опасной — да, «Цедевита» начала Топ-16 с двух поражений и вообще не блещет в этом году, но любит складировать скальпы сильных мира сего. УНИКС и «Дарушафака» не дадут соврать.
«Локо» основательно подошел к противостоянию: краснодарская защита позволила хорватам набрать всего 10 очков в стартовой четверти, выиграла её, а за ней — две следующие. Когда команды выходили на последний игровой отрезок, все было уже решено — 56:38.
У «Локомотива» три победы из трёх в Топ-16 и встреча с «Цедевитой» в гостях. Если Обрадович увезёт оттуда победу, то «Локо» уже в
«Бавария» — «Зенит» — 95:78
После двух побед «Зенита» и громкой осечки «Баварии» на старте Топ-16 даже закралось сомнение: а так ли их непобедимы немцы? «Бавария» смотрелась абсолютно инопланетной командой на первом групповом этапе и по игре уверенно смотрит на финал с «Локо», но до этого надо ещё дожить. Команда Саши Джоржевича оклемалась после «Торино» и снова готова на подвиги, в этот раз под горячую руку Девина Букера и его друзей попал «Зенит». В составе питерцев тоже была горячая рука, её обладатель — уже традиционно для Еврокубка — был Кайл Курич.
Защитник
24 января «Бавария» приедет в