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18 очков Губанова не помогли «Нижнему Новгороду» в матче с «Ле Портелем»
«Нижний Новгород» на выезде уступил французской команде «Ле Портель» в матче Кубка Европы ФИБА.
«Нижний Новгород» на выезде уступил французской команде «Ле Портель» в матче Кубка Европы ФИБА.
Нижегородцы уступили в трёх из четырёх четвертей, однако в концовке имели отличные шансы на победу — за минуту с небольшим до финальной сирены дальнее попадание Александра Захарова сократило отставание до трех очков, но «Ле Портель» грамотнее воспользовался оставшимся временем и выиграл — 79:72 (21:20, 26:19, 10:13, 22:20).
Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Пётр Губанов, набравший 18 очков.