Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года.
«Зенит» проиграл «Баварии» в матче топ-16 Кубка Европы
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Баскетболисты
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Баскетболисты
Игра группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 95:78 (29:26, 26:26, 25:15, 15:11) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 27 очков. Наибольшее количество очков российской команде принес Кайл Курич — 31.
В следующем матче «Зенит», потерпевший первое поражение в топ-16, вновь сыграет с «Баварией». Встреча состоится 24 января в