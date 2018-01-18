Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Николь Кидман рассказала, почему прячет дочерей от публики
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм Дакс0
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Монреаль Канадиенс1
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам0
Лион2
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.01
Ак Барс2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17.01
Нефтехимик1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17.01
СочиБ1
Слован2
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
00:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» проиграл «Баварии» в матче топ-16 Кубка Европы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» уступили мюнхенской «Баварии» в матче третьего тура топ-16 Кубка Европы.

Источник: РИА "Новости"

Игра группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 95:78 (29:26, 26:26, 25:15, 15:11) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 27 очков. Наибольшее количество очков российской команде принес Кайл Курич — 31.

В следующем матче «Зенит», потерпевший первое поражение в топ-16, вновь сыграет с «Баварией». Встреча состоится 24 января в Санкт-Петербурге.

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь