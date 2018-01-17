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17 января, источник: Чемпионат.com

14 очков Томпсона помогли «Фенербахче» вырвать победу у «Панатинаикоса»

Турецкий «Фенербахче» на своей площадке переиграл «Панатинаикос» в матче розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Решающей для исхода встречи стала четвёртая четверть матча. К началу заключительного игрового отрезка команды подошли с разницей в 3 очка в пользу «Панатинаикоса», однако турецкой команде удался рывок в 7 очков, который и решил исход встречи. Итоговый счёт — 67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Томпсон, набравший 14 очков и совершивший 7 подборов. В составе «Панатинаикоса» дабл-дабл оформил Крис Синглтон — на его счету 14 очков и 12 подборов.

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