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14 очков Томпсона помогли «Фенербахче» вырвать победу у «Панатинаикоса»
Турецкий «Фенербахче» на своей площадке переиграл «Панатинаикос» в матче розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» на своей площадке переиграл «Панатинаикос» в матче розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги.
Решающей для исхода встречи стала четвёртая четверть матча. К началу заключительного игрового отрезка команды подошли с разницей в 3 очка в пользу «Панатинаикоса», однако турецкой команде удался рывок в 7 очков, который и решил исход встречи. Итоговый счёт — 67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Томпсон, набравший 14 очков и совершивший 7 подборов. В составе «Панатинаикоса»