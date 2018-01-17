Работает дальнобойная артиллерия: ЦСКА разгромил «Эфес»

ЦСКА (Россия) — «Эфес» (Турция) — 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18).

Ц: Хиггинс (21), Родригес (16), Де Коло (15), Клайберн (13).

Э: Мотум (19), Драгич (11), Симон (9), Макколлум (9).

Ко встрече с одним из главных аутсайдеров нынешнего сезона армейцы подошли не в лучшем настроении. Нет, на континентальной арене дела у них идут неплохо, и на прошлой неделе команда Димитриса Итудиса разгромила еще одного обитателя подвалов таблицы — «Милан». Но уже после этого красно-синие проиграли в Петербурге «Зениту», и это поражение стало для них вторым подряд в Единой лиге. Для безоговорочного гегемона турнира это не просто пощечина, а звонкая оплеуха. После поражения от «Локомотива » под горячую руку ЦСКА попали итальянцы, теперь эта участь выпала туркам.

К тому же и сам «Эфес» в нынешнем сезоне далеко не тот, что в прошлом, когда стамбульцы до последнего боролись за место в «Финале четырех». Нынешнюю регулярку команда начала провалила, рассталась с главным тренером Велимиром Перасовичем и вернула на скамейку Эргина Атамана, возглавившего «Эфес» уже в третий раз. Его дебют, кстати, состоялся в России — он пришелся на выездной матч с «Химками», проигранный с разницей в 18 очков. Также в Стамбуле пошли на ряд кадровых перестановок в составе прямо по ходу сезона.

Например, по сравнению с матчем против ЦСКА в первом круге «Эфес» недосчитался Рики Ледо и чемпиона Европы Эдо Мурича, на смену которым пришли другой словенец Зоран Драгич и американец Тони Даглас. Кстати, ту самую игру в турецкой столице, если кто помнит, армейцы провели в наполовину тренировочной форме — тогда перед встречей они остались без игровых шорт — и в наполовину тренировочном режиме, постоянно держа ход матча в кулаке и не давая сопернику особых шансов. И глядя на ход повторной игры, порой возникало впечатление, что, несмотря на все перестановки, соперники ЦСКА поменяли шило на мыло.

КАК В НБА

Впрочем, это впечатление создавалось даже не столько из-за действий гостей, они, конечно, старались. А из-за игры ЦСКА, который уже в первой четверти включил в нападении «режим НБА» и настрелял целых 35 очков, смяв оборону соперника. Армейцы красиво и изобретательно атаковали, охотно делились мячом друг с другом. Особенно беспомощными стамбульцы выглядели на периметре — хозяева за 10 минут забили им семь из восьми дальних бросков.

В первой же атаке «треху» бросил Де Коло, а в дальнейшем дальнобойная артиллерия армейцев не давала «Эфесу» поднять головы. До поры до времени гости держались, но затем ЦСКА за две с хвостиком минуты совершил рывок 11:0, в ходе которого по «трешке» попали Никита Курбанов, Де Коло и Кори Хиггинс, который из-за полученного в Петербурге повреждения играл с перевязанной кистью. Данк Хантера с красивой передачи-парашюта Родригеса поставил точку в четверти.

Атаман в паузе взбодрил свое войско, и в начале второй четверти «Эфес» набрал семь очков подряд, съев половину отрыва. Эту попытку погони остановили Итудис, взявший тайм-аут, пока его команда не «поплыла». И Серхио Родригес — конечно, трехочковым. Вскоре из-за дуги попал и Андрей Воронцевич — к перерыву точными дальними бросками отметились семеро армейцев. ЦСКА держал соперников на расстоянии, не давая даже повода для сомнений.

РУССКАЯ ПЯТЕРКА

Ничего в ходе встречи не изменилось и во второй половине. Армейская машина по набору очков в этот вечер и не думала останавливаться, редко давая осечки. И даже то, что хозяева проигрывали щит, можно в какой-то мере списать на высокий процент их попадания — что подбирать, если столько мячей залетает в корзину. В третьей четверти Итудис включил ротацию, а главным героем стал Хиггинс, набравший 10 очков. Ничего удивительного, что именно после его броска разница в счете достигла 20 очков, и остаток игры превратился в формальность.

А последняя четверть превратилась в охоту за красивыми цифрами — например, гроссмейстерскую «сотню» ЦСКА выбил еще за две с лишним минуты до конца, Итудис задействовал на площадке все 12 игроков из заявки и каждый из них сумел в этот вечер набрать очки. Попутно ЦСКА провел самый результативный матч в сезоне, набрав 110 очков, и обновил клубный рекорд — 18 трехочковых за игру.

Между прочим, в концовке игры произошел и вовсе момент для истории — армейцы заканчивали матч чисто российской пятеркой, без участия кого-либо из легионеров. Семен Антонов, Никита Курбанов, Виктор Хряпа, Виталий Фридзон и Михаил Кулагин довели преимущество красно-синих до 31 очка. В целом же лишь трое баскетболистов ЦСКА провели в этот вечер на площадке больше 20 минут, что позволило всей команде сэкономить силы перед важным выездом в Афины — уже в пятницу армейцы сыграют с «Панатинаикосом».