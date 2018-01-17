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01:42 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с клубом «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете сыграет в среду с турецким «Анадолу Эфесом» в матче 18-го тура Евролиги. Лидирующим армейцам противостоит один из аутсайдеров турнира, который одержал лишь пять побед при 12 поражениях.

Источник: ИТАР-ТАСС

Лет 20 назад тогдашний «Эфес Пилсен» считался одним из самых стабильных клубов Европы, дважды заняв третьи места в Евролиге. В свое время «Эфес» получил постоянную лицензию Евролиги, что позволяет ему регулярно выступать в главном еврокубке, хотя уже 17 лет не может пробиться дальше четвертьфинала. При этом «Анадолу Эфес» рекордные 13 раз побеждал в чемпионатах Турции, но последний успех датирован 2009 годом. В прошлом сезоне команда добралась до полуфинала, а в нынешнем турнире занимает восьмое место, одержав девять побед в 14 турах.

В Евролиге «Анадолу Эфес» не претендует на место в четвертьфинале, куда клуб вышел в прошлом сезоне, заняв в регулярном чемпионате шестое место. Этот достойный результат был достигнут под руководством хорватского специалиста Велимира Перасовича, однако новый сезон стал для команды провальным. В середине сентября Перасович был уволен, а на его место пришел 52-летний Эргин Атаман, под руководством которого «Эфес» выиграл девять лет назад свой последний чемпионат страны.

Впоследствии Атаман дважды победил в турецком первенстве с «Галатасараем», который в 2016 году привел к титулу в Кубке Европы. Параллельно Атаман возглавлял и сборную Турции, считаясь одним из самых успешных тренеров страны. За месяц под его руководством «Анадолу Эфес» одержал две победы в Евролиге — над германским «Бамбергом» и сербской «Црвеной Звездой». Однако эти результаты позволили команде лишь покинуть последнюю строчку, опередив итальянский «Милан».

ЦСКА потерпел в новом году уже два поражения, уступив в Евролиге испанской «Барселоне», а 14 января проиграв в Единой лиге ВТБ «Зениту» из Санкт-Петербурга. Армейцы одержали в Евролиге 13 побед, а в конце октября уверенно переиграли в Стамбуле «Анадолу Эфес» со счетом 98:80. ЦСКА остается командой с лучшей в лиге атакой (88,5 очка за матч).

Матч пройдет в столичном УСК ЦСКА, начало — 20:00 мск. Арена «Мегаспорт», где армейцы проводят домашние матчи Евролиги, в эти дни принимает чемпионат Европы по фигурному катанию.

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