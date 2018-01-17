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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

23 очка Уайта не спасли «Жальгирис» от поражения в матче с «Бамбергом»

«Бамберг» одержал домашнюю победу над «Жальгирисом» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AFP 2018

Гости уверенно начали игру, поведя в счёте после первой четверти. К концу первой половины их преимущество составляло семь очков.

Кардинально всё изменилось после большого перерыва. Команда Тринкьери перехватила инициативу и уже в ходе третьей четверти повела в счёте. В заключительном игровом отрезке хозяева закрепили успех предыдущей десятиминутки, оформив победу со счётом 93:86. Самым результативным в составе победителей стал Огастин Рубит, набравший 22 очка. У «Жальгириса» 23 очка на счету Аарона Уайта.

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