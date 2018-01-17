23 очка Уайта не спасли «Жальгирис» от поражения в матче с «Бамбергом»

Гости уверенно начали игру, поведя в счёте после первой четверти. К концу первой половины их преимущество составляло семь очков.

Кардинально всё изменилось после большого перерыва. Команда Тринкьери перехватила инициативу и уже в ходе третьей четверти повела в счёте. В заключительном игровом отрезке хозяева закрепили успех предыдущей десятиминутки, оформив победу со счётом 93:86. Самым результативным в составе победителей стал Огастин Рубит, набравший 22 очка. У «Жальгириса» 23 очка на счету Аарона Уайта.