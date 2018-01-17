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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

13 очков Спанулиса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Маккаби»

«Олимпиакос» завоевал домашнюю победу над «Маккаби» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Команда из Греции с первых же минут встречи захватила инициативу, уверенно наращивая преимущество над соперником.

Пирейцы добились успеха в каждой из четвертей, что позволило им оформить разгром — 94:64. Самым результативным в составе победителей стал Вассилис Спанулис, набравший 13 очков и совершивший 7 передач. По 12 очков на счету Джамела Маклина и Николы Милутинова. У «Маккаби» 13 очков в активе Пьера Джексона.

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