13 очков Спанулиса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Маккаби»

Команда из Греции с первых же минут встречи захватила инициативу, уверенно наращивая преимущество над соперником.

Пирейцы добились успеха в каждой из четвертей, что позволило им оформить разгром — 94:64. Самым результативным в составе победителей стал Вассилис Спанулис, набравший 13 очков и совершивший 7 передач. По 12 очков на счету Джамела Маклина и Николы Милутинова. У «Маккаби» 13 очков в активе Пьера Джексона.