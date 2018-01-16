«Химки» победили «Црвену Звезду» в матче Евролиги
ТАСС, 16 января. Российский клуб «Химки» со счетом 79:70 победил сербскую «Црвену Звезду» в гостевом матче 18-го тура баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 16 января. Российский клуб «Химки» со счетом 79:70 победил сербскую «Црвену Звезду» в гостевом матче 18-го тура баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 29 очков.
«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 побед. «Црвена Звезда» располагается на 11-м месте с семью победами.
9 января генеральный директор «Химок» Павел Астахов объявил о решении оштрафовать игроков, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба на 50% от месячной зарплаты
В следующем матче «Химки» 18 января дома сыграют с греческим «Олимпиакосом», «Црвена Звезда» в этот же день в гостях встретится с израильским «Маккаби» из