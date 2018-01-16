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15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
16 января, источник: ТАСС

«Химки» победили «Црвену Звезду» в матче Евролиги

ТАСС, 16 января. Российский клуб «Химки» со счетом 79:70 победил сербскую «Црвену Звезду» в гостевом матче 18-го тура баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 29 очков.

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«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 побед. «Црвена Звезда» располагается на 11-м месте с семью победами.

9 января генеральный директор «Химок» Павел Астахов объявил о решении оштрафовать игроков, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба на 50% от месячной зарплаты из-за последних результатов. После этого «Химки» в Евролиге проиграли испанскому «Реалу» (78:95) 12 января.

В следующем матче «Химки» 18 января дома сыграют с греческим «Олимпиакосом», «Црвена Звезда» в этот же день в гостях встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

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