«Химки» победили «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 29 очков.

«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 побед. «Црвена Звезда» располагается на 11-м месте с семью победами.

9 января генеральный директор «Химок» Павел Астахов объявил о решении оштрафовать игроков, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба на 50% от месячной зарплаты из-за последних результатов. После этого «Химки» в Евролиге проиграли испанскому «Реалу» (78:95) 12 января.