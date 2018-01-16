Пришло время подвести итоги главного хоккейного шоу сезона
17 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Ювентусом»
«Енисей» на выезде проиграл литовскому «Ювентусу» в матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов.
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«Енисей» на выезде проиграл литовскому «Ювентусу» в матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов.
Команда из Красноярска неудачно стартовала, уступив в первой четверти со счётом 18:10. Уже во второй десятиминутке «Енисей» прибавил и на большой перерыв российский клуб ушёл в статусе лидера — 37:35.
Во второй половине матча «Ювентус» вернул себе инициативу, что позволило литовцам оформить итоговый успех — 81:73.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Айрленд, набравший 18 очков.