Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту», Элегар набрал 20 очков
«Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над «Цедевитой» в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над «Цедевитой» в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка.
Хозяева уверенно владели инициативой на протяжении большей части поединка. Перед заключительным игровым отрезком их преимущество составляло 18 очков.
Тем не менее в последние десять минут матча коллектив из Хорватии прибавил и оформил впечатляющий рывок. За двадцать секунд до финальной сирены «Цедевита» уступала одно очко, но в дальнейшем тактика быстрого фола не принесла ей успеха, победа «Локо» — 69:64.
Самым результативным в составе победителей стал Франк Элегар, набравший 20 очков. У «Цедевиты» по 14 очков в активе Деметриса Николса и Андреа Стипановича.