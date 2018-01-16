«Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту», Элегар набрал 20 очков

Тем не менее в последние десять минут матча коллектив из Хорватии прибавил и оформил впечатляющий рывок. За двадцать секунд до финальной сирены «Цедевита» уступала одно очко, но в дальнейшем тактика быстрого фола не принесла ей успеха, победа «Локо» — 69:64.