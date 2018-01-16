УНИКС уступил «Реджо-Эмилии», несмотря на 15 очков Смита

Источник: РИА "Новости"

Команда Прифтиса неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в 9 очков. Уже во второй четверти казанцы практически отыгрались, на большой перерыв соперники ушли при счёте 37:36 в пользу гостей.

Во второй половине на паркете шла плотная игра. За две минуты до конца основного времени УНИКС уступал с разницей в 6 очков, хозяевам удалось отыграть это отставание, но в решающие секунды итальянцы оказались удачливее. Победа «Реджо-Эмилии» — 71:69.