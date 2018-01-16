Пришло время подвести итоги главного хоккейного шоу сезона
УНИКС уступил «Реджо-Эмилии», несмотря на 15 очков Смита
УНИКС в домашнем матче проиграл «Реджо-Эмилии» в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка.
УНИКС в домашнем матче проиграл «Реджо-Эмилии» в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка.
Команда Прифтиса неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в 9 очков. Уже во второй четверти казанцы практически отыгрались, на большой перерыв соперники ушли при счёте 37:36 в пользу гостей.
Во второй половине на паркете шла плотная игра. За две минуты до конца основного времени УНИКС уступал с разницей в 6 очков, хозяевам удалось отыграть это отставание, но в решающие секунды итальянцы оказались удачливее. Победа «Реджо-Эмилии» — 71:69.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Уайт, набравший 16 очков, у УНИКСа 15 очков в активе Джамара Смита.