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01:48 (мск), источник: Известия

Костас Каймакоглу вернется на паркет не раньше апреля

Руководство УНИКСа рассчитывает на помощь опытного форварда в решающей стадии Еврокубка.

Источник: ИТАР-ТАСС

Травма форварда УНИКСа Костаса Каймакоглу, полученная в ноябре 2017 года в матче с «Цмоки Минск» в Единой лиге ВТБ, вывела его из игры до апреля 2018 года. Тем не менее, руководство казанского клуба рассчитывает, что опытный греческий баскетболист поможет своей команде в заключительной части еврокубкового сезона-2017/18. Об этом «Известиям» рассказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

При этом, по его словам, 34-летний спортсмен вряд ли выйдет на площадку в играх Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне.

— Травма Каймакоглу оказалась очень серьезной. Будем надеяться, что он успеет восстановиться к апрелю, набрать форму и сыграть в Еврокубке, — рассказал «Известиям» Евгений Богачев. —  В Лиге ВТБ он, скорее всего, уже не сможет нам помочь — седьмым легионером мы заявили новичка команды Мориса Ндура.

Костас Каймакоглу выступает за УНИКС с 2012 года и долгое время был капитаном команды — перед началом нынешнего сезона капитанская повязка перешла к Антону Понкрашову. В Казань он переехал из греческого «Панатинайкоса», в составе которого выиграл Евролигу (2011) и Кубок Греции. В Казани Костас Каймакоглу выиграл Кубок России (2013/14), а также стал серебряным (2011/12, 2015/16) и бронзовым (2013/14) призером Единой лиги ВТБ.

Перед началом сезона-2017/18 греческий баскетболист продлил контракт с УНИКСом по схеме «1+1». Помимо Костаса Каймакоглу, из прошлогоднего состава клуб сохранил только Антона Понкрашова, Хоакина Колома и Данило Анджушича. Форвард оправдал доверие руководства, отлично отыграв старт сезона, однако травма перечеркнула все усилия экс-капитана команды.

Травма Костаса Каймакоглу заставила казанцев выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с 25-летним Морисом Ндуром, имеющим опыт игры в НБА. В 2015 году форвард не был выбран на драфте НБА, после чего играл за «Реал Мадрид», «Нью-Йорк Никс» и фарм-команду американцев в Лиге развития. Кроме того, уроженец Сенегала представлял национальную команду своей страны на ЧМ-2014 и Афробаскете-2017.

— Ндур выглядит неплохо, мы довольны им, а тренер выстраивает игру вокруг него, — продолжил президент УНИКСа. —  Он молодой, но уже опытный игрок, при этом неизбалованный и управляемый. Морис очень образованный парень, не боится российских морозов и готов на совесть отработать свой контракт. Надеюсь, выбор в пользу этого игрока будет оправдан, и он проведет много таких же ярких игр, как с «Нижним Новгородом» (в этом матче Морис Ндур установил рекорд Единой лиги по количеству бросков без промаха в одной игре, реализовав 11 из 11, набрав 30 очков и закончив встречу с коэффициентом полезности 31 балл. — «Известия»).

Близок к возвращению в строй и еще один травмированный игрок казанцев — перебравшийся из петербургского «Зенита» 30-летний форвард Андрей Кощеев.

— Велика вероятность, что Кощеев вернется в строй уже через неделю и выступит в выездной игре Топ-16 Еврокубка против «Реджио Эмилио», — рассказал «Известиям» источник в казанском клубе. — Главный тренер доволен работоспособностью этого игрока и очень ждет его возвращения.

По итогам сезона перед новым наставником команды Димитрисом Прифтисом стоит задача вернуть УНИКС в Евролигу. Для этого казанцам предстоит выиграть Еврокубок или как минимум дойти до финала Единой лиги ВТБ.

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Костас Каймакоглу вернется на паркет не раньше апреля
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