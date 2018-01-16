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01:51 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проведут в Белграде очередной матч Евролиги

ТАСС, 16 января. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет во вторник в гостях с сербской «Црвеной Звездой» в матче 18-го тура Евролиги. Сербский клуб является одним из конкурентов «Химок» в борьбе за место в четвертьфинале.

Источник: ИТАР-ТАСС

Несмотря на серию не самых удачных матчей, «Химки» продолжают в Евролиге занимать место в первой восьмерке команд, одержав девять побед при восьми поражениях. Белградский клуб победил в Евролиге семь раз и в случае успеха на домашней площадке может вплотную приблизиться к химчанам. На прошлой неделе, несмотря на публичную критику со стороны руководства и штраф, наложенный на всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, «Химки» потерпели домашнее поражение от мадридского «Реала».

Если сильнейшие клубы Европы подмосковным баскетболистам уже не по силам, то конкурентов необходимо побеждать, чтобы остаться в первой восьмерке. К тому же «Црвена Звезда» в нынешнем сезоне обычно обыгрывает аутсайдеров и уступает фаворитам Евролиги. Белградский клуб, который всегда успешно играл на своей площадке, в нынешнем сезоне может похвастаться яркими гостевыми победами. В первый день декабря сербы, к примеру, обыграли в Мадриде «Реал», что чуть ранее удалось сделать и «Химкам».

12-кратный чемпион Югославии

«Црвена Звезда» 12 раз выиграла чемпионат Югославии, но после 1992 года становилась лучшей в стране лишь шесть раз, регулярно уступая титул «Партизану». Однако три последних сезона в чемпионате Сербии сильнейшей становилась именно «Црвена Звезда», что позволяло команде выступать и в Евролиге. В прошлом сезоне «Црвена Звезда» даже пробилась в четвертьфинал, где в трех матчах уступила ЦСКА.

Несмотря на эти успехи, летом команду покинул главный тренер Деян Радоньич, которого сменил 31-летний Душан Алимпиевич. Его тренерский стаж составляет уже 10 лет, а в прошлом сезоне он сумел вывести клуб ФМП из Белграда в финал чемпионата Сербии, где он уступил «Звезде». По традиции костяк сербского клуба составляют молодые местные воспитанники, хотя лидером является 32-летний защитник сборной Черногории Тэйлор Рочести, ранее выступавший в «Нижнем Новгороде» и «Локомотиве-Кубани».

С «Химками» «Црвена Звезда» сыграла в гостях в третьем туре 24 октября, проиграв со счетом 78:85.

Матч пройдет в 21:00 мск в зале имени Александара Николича в Белграде, где «Црвена Звезда» проводит большинство домашних игр Евролиги. При этом нередко сербский клуб играет на «Штарк-Арене», где в мае состоится «Финал четырех» нынешнего турнира. Именно на этой арене, которая еще в минувшем году носила название «Комбанк», «Црвена Звезда» в середине ноября встречалась с ЦСКА, уступив с разгромным счетом 59:85.

ЦСКА свой матч 18-го тура проведет в среду — на своей площадке против турецкого «Анадолу Эфеса». На нынешней неделе пройдут сразу два тура Евролиги, уже в четверг «Химки» в 19-м туре примут одного из лидеров — греческий «Олимпиакос».

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