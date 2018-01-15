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18:34 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» с новым тренером одержала победу в ВТБ

В очередном матче Единой Лиги ВТБ «Астана» на домашней паркете обыграла рижский ВЭФ — 73:85, сообщает Sports.kz.

«Астана» вела в счете в первом, втором и четвертом периодах и лишь в третьем отрезке игры уступила три очка.

Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Энтони Клеммонс — 14 очков, Джастин Картер — 13, Ике Удано и Ларри Гордон — по 11, Леонидас Каселакис — 6, Антон Пономарев — 5, Малькольм Грант — 3, Анатолий Колесников и Рустам Ергали — по 2.

20 января в Саратове «Астана» сыграет с «Автодором».

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