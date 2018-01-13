Баскетболисты «Цмокі-Мінск» проиграли «Енисею» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Источник: БЕЛТА

Сегодня на арене минского «Фалькон Клуба» хозяева неплохо провели начало встречи с красноярским «Енисеем», выиграв первую четверть с перевесом в два очка — 21:19. Однако затем инициативой завладели гости и заставили минчан быть в роли догоняющих. Подопечные Александра Крутикова изо всех сил пытались достать ушедших в отрыв соперников, но погоня не удалась, и баскетболисты «Енисея» победили со счетом 88:74 (19:21, 29:16, 19:21, 21:16).

Самым результативным в составе проигравших стал американский легионер Девон Саддлер, в активе которого 19 очков. Белорусский нападающий «Енисея» Виталий Лютыч набрал 11 баллов.

В 11 проведенных встречах минские «Цмокі» одержали 4 виктории и занимают сейчас 7-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Лидирует московский ЦСКА, у которого 10 побед в 11 играх. У краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который нанес армейцам единственное поражение, 9 выигрышей в 9 встречах, по 8 раз побеждали казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.