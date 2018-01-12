Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Жальгирис» победил «Уникаху», Пангос набрал 16 очков
«Жальгирис» одержал домашнюю победу над «Уникахой» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» одержал домашнюю победу над «Уникахой» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Дебют встречи для хозяев сложился не лучшим образом. В первой четверти команда из Каунаса уступила со счётом 17:19. К большому перерыву отставание «Жальгириса» составляло уже 8 очков — 32:40.
Во второй половине команда Ясикявичуса сумела прибавить, что позволило ей отыграться и оформить сложную победу — 79:77.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 16 очков. У «Уникахи» 14 очков в активе Адама Ващински.