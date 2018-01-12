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12 января, источник: Чемпионат.com

«Жальгирис» победил «Уникаху», Пангос набрал 16 очков

«Жальгирис» одержал домашнюю победу над «Уникахой» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AFP 2018

Дебют встречи для хозяев сложился не лучшим образом. В первой четверти команда из Каунаса уступила со счётом 17:19. К большому перерыву отставание «Жальгириса» составляло уже 8 очков — 32:40.

Во второй половине команда Ясикявичуса сумела прибавить, что позволило ей отыграться и оформить сложную победу — 79:77.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 16 очков. У «Уникахи» 14 очков в активе Адама Ващински.

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