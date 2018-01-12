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15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
12 января, источник: ТАСС

Барцокас: «Химкам» нужно забыть поражение от «Реала» и готовиться к следующей игре

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Баскетболистам подмосковного клуба «Химки» не стоит зацикливаться на поражении от испанского «Реала» в Евролиге, нужно готовиться к следующей игре. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.

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16
фотографий
16
фотографий

В пятницу подмосковный клуб со счетом 78:95 уступил «Реалу» в домашнем матче 17-го тура Евролиги.

«Хотелось бы поздравить “Реал” c солидной игрой, для нас сегодня был тяжелый вечер. В отсутствие лидеров было сложно противостоять тяжелой пятерке соперника, и можно сказать, что в какой-то момент мы потеряли уверенность. Также мы потеряли много возможностей на штрафных бросках, позволяли испанцам легко переходить из обороны в нападение, давали возможность забить много трехочковых. “Химкам” нужно поскорее забыть это поражение и готовиться к следующему матчу Евролиги», — сказал Барцокас.

Ранее тренерский штаб, персонал и весь менеджмент подмосковного клуба были оштрафованы на 50% от месячной зарплаты из-за последних неудачных результатов. «Я не могу высказывать свое мнение по данному вопросу и должен уважать решение руководства. Единственное, что я могу сказать в отношении игроков: им сложно было играть после таких санкций», — отметил Барцокас.

В свою очередь главный тренер «Реала» Пабло Ласо отметил хорошую игру в защите своей команды. «Мы продемонстрировали солидный баскетбол, с первых минут очень хорошо защищались, Юста Санти и Тэйлор Джеффери смогли нейтрализовать Алексея Шведа. Также мы поддерживали высокий темп игры и грамотно оборонялись. Все баскетболисты команды отлично использовали свои шансы, а главное — смогли отыграть ту разницу с которой мы уступили в Мадриде», — отметил Ласо.

В следующем матче «Химки» 16 января на выезде встретятся с «Црвеной Звездой», а «Реал» 17 января дома сыграет с «Басконией».

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