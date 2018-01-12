У них были совершенно разные судьбы.
Перемен требуют наши сердца: «Реал» отомстил «Химкам»
«Химки» проигрывают третий матч подряд. На этот раз крупно и не неожиданно.
«Химки» проигрывают третий матч подряд. На этот раз крупно и не неожиданно.
Если бы существовал механизм, позволяющий читать мысли людей на расстоянии, то им бы очень захотелось воспользоваться перед игрой «Химок» с «Реалом». Нет, мысли суперзвёздного Луки Дончича читать не стоило. Мало ли о чем думает 18-летний будущий игрок пока непонятно какого клуба НБА?
А вот мысли Георгиоса Барцокаса — это уже интересно. Главному тренеру «Химок» не позавидуешь: команда проиграла два матча подряд. И ладно бы это были поражения в борьбе против лидеров. Так ведь первая осечка случилась с «Барселоной», а вторая и вовсе с эстонским «Калевом», ведущим ожесточённую борьбу за попадание в
К слову, то командное собрание, видео которого собрало уже более 50 тысяч просмотров, стало в последние дни одним из самых обсуждаемых событий во всём российском спорте. Игроков и вообще всех сотрудников клуба, если кто забыл, обещали оштрафовать на половину зарплаты, если ситуация не изменится до конца месяца.
Уже в первой десятиминутке «Химки» снова дали повод для переживаний: защита явно не справлялась с быстрым движением мяча. Испанцы благодаря этому бросили шесть свободных дальних бросков и попали четыре. Хозяева ответили семью очками Шведа, но подвигов подмосковного Супермена хватило лишь на то, чтобы
Начало второго игрового отрезка вселило надежду. За три минуты «Реал» набрал всего одно очко, а активность Энтони Гилла начала приносить дивиденды в атаке. В одном из эпизодов Лука Дончич получил блокшот от Андрея Зубкова и присел на паркет. Вот она ситуация, которая могла бы перевернуть всё для «Химок». Здесь бы им взвинтить темп, разозлиться, показать себя образца гостевой игры в Мадриде. Но нет…
Громадное преимущество «сливочных» на щите (37 подборов против 25) позволило им оторваться на 20 очков уже к большому перерыву и чувствовать себя вполне комфортно даже на гостевой арене в незнакомых Мытищах.
Локальный всплеск активности Шведа (11 очков за третью четверть) после большого перерыва позволил было «химчанам» приблизиться к оппоненту. Разница сократилась до 14 очков и в голосах болельщиков вновь появилась надежда. Жить ей было отмерено лишь минуту игрового времени: минометный обстрел имени Руди Фернандеса с трёхочковой дистанции вновь пришёлся в самое сердце обороны хозяев. Спасаться бегством было нельзя.
Уже после финальной сирены, когда болельщики покидали свои места, на арене символично заиграла песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Пожалуй, лучшей просьбы сейчас к «Химкам» и быть не может.