Перемен требуют наши сердца: «Реал» отомстил «Химкам»

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Если бы существовал механизм, позволяющий читать мысли людей на расстоянии, то им бы очень захотелось воспользоваться перед игрой «Химок» с «Реалом». Нет, мысли суперзвёздного Луки Дончича читать не стоило. Мало ли о чем думает 18-летний будущий игрок пока непонятно какого клуба НБА?

А вот мысли Георгиоса Барцокаса — это уже интересно. Главному тренеру «Химок» не позавидуешь: команда проиграла два матча подряд. И ладно бы это были поражения в борьбе против лидеров. Так ведь первая осечка случилась с «Барселоной», а вторая и вовсе с эстонским «Калевом», ведущим ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» и «Нижним Новгородом». Можно предположить, что тренер судорожно перебирал в голове план на матч, пытаясь не забыть вовремя поменять Алексея Шведа, попутно заставив наконец своих парней биться кость в кость. Интересно, думал ли коуч о штрафе и эмоциональной речи генерального директора, прозвучавшей накануне в раздевалке и снятой на видео?

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К слову, то командное собрание, видео которого собрало уже более 50 тысяч просмотров, стало в последние дни одним из самых обсуждаемых событий во всём российском спорте. Игроков и вообще всех сотрудников клуба, если кто забыл, обещали оштрафовать на половину зарплаты, если ситуация не изменится до конца месяца.

Уже в первой десятиминутке «Химки» снова дали повод для переживаний: защита явно не справлялась с быстрым движением мяча. Испанцы благодаря этому бросили шесть свободных дальних бросков и попали четыре. Хозяева ответили семью очками Шведа, но подвигов подмосковного Супермена хватило лишь на то, чтобы жёлто-синие ушли на перерыв без двузначной разницы в счёте — 17:26.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd252-PB9zx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd252-PB9zx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Coming through ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T17:31:15+00:00">Jan 12, 2018 at 9:31am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начало второго игрового отрезка вселило надежду. За три минуты «Реал» набрал всего одно очко, а активность Энтони Гилла начала приносить дивиденды в атаке. В одном из эпизодов Лука Дончич получил блокшот от Андрея Зубкова и присел на паркет. Вот она ситуация, которая могла бы перевернуть всё для «Химок». Здесь бы им взвинтить темп, разозлиться, показать себя образца гостевой игры в Мадриде. Но нет…

Громадное преимущество «сливочных» на щите (37 подборов против 25) позволило им оторваться на 20 очков уже к большому перерыву и чувствовать себя вполне комфортно даже на гостевой арене в незнакомых Мытищах.

Локальный всплеск активности Шведа (11 очков за третью четверть) после большого перерыва позволил было «химчанам» приблизиться к оппоненту. Разница сократилась до 14 очков и в голосах болельщиков вновь появилась надежда. Жить ей было отмерено лишь минуту игрового времени: минометный обстрел имени Руди Фернандеса с трёхочковой дистанции вновь пришёлся в самое сердце обороны хозяев. Спасаться бегством было нельзя.