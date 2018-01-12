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12 января, источник: Чемпионат.com

Перемен требуют наши сердца: «Реал» отомстил «Химкам»

«Химки» проигрывают третий матч подряд. На этот раз крупно и не неожиданно.

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16
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Если бы существовал механизм, позволяющий читать мысли людей на расстоянии, то им бы очень захотелось воспользоваться перед игрой «Химок» с «Реалом». Нет, мысли суперзвёздного Луки Дончича читать не стоило. Мало ли о чем думает 18-летний будущий игрок пока непонятно какого клуба НБА?

А вот мысли Георгиоса Барцокаса — это уже интересно. Главному тренеру «Химок» не позавидуешь: команда проиграла два матча подряд. И ладно бы это были поражения в борьбе против лидеров. Так ведь первая осечка случилась с «Барселоной», а вторая и вовсе с эстонским «Калевом», ведущим ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» и «Нижним Новгородом». Можно предположить, что тренер судорожно перебирал в голове план на матч, пытаясь не забыть вовремя поменять Алексея Шведа, попутно заставив наконец своих парней биться кость в кость. Интересно, думал ли коуч о штрафе и эмоциональной речи генерального директора, прозвучавшей накануне в раздевалке и снятой на видео?

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К слову, то командное собрание, видео которого собрало уже более 50 тысяч просмотров, стало в последние дни одним из самых обсуждаемых событий во всём российском спорте. Игроков и вообще всех сотрудников клуба, если кто забыл, обещали оштрафовать на половину зарплаты, если ситуация не изменится до конца месяца.

Уже в первой десятиминутке «Химки» снова дали повод для переживаний: защита явно не справлялась с быстрым движением мяча. Испанцы благодаря этому бросили шесть свободных дальних бросков и попали четыре. Хозяева ответили семью очками Шведа, но подвигов подмосковного Супермена хватило лишь на то, чтобы жёлто-синие ушли на перерыв без двузначной разницы в счёте — 17:26.

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Начало второго игрового отрезка вселило надежду. За три минуты «Реал» набрал всего одно очко, а активность Энтони Гилла начала приносить дивиденды в атаке. В одном из эпизодов Лука Дончич получил блокшот от Андрея Зубкова и присел на паркет. Вот она ситуация, которая могла бы перевернуть всё для «Химок». Здесь бы им взвинтить темп, разозлиться, показать себя образца гостевой игры в Мадриде. Но нет…

Громадное преимущество «сливочных» на щите (37 подборов против 25) позволило им оторваться на 20 очков уже к большому перерыву и чувствовать себя вполне комфортно даже на гостевой арене в незнакомых Мытищах.

Локальный всплеск активности Шведа (11 очков за третью четверть) после большого перерыва позволил было «химчанам» приблизиться к оппоненту. Разница сократилась до 14 очков и в голосах болельщиков вновь появилась надежда. Жить ей было отмерено лишь минуту игрового времени: минометный обстрел имени Руди Фернандеса с трёхочковой дистанции вновь пришёлся в самое сердце обороны хозяев. Спасаться бегством было нельзя.

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Уже после финальной сирены, когда болельщики покидали свои места, на арене символично заиграла песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Пожалуй, лучшей просьбы сейчас к «Химкам» и быть не может.

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