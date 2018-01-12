«Химки» против «Реала» и санкций
«Химки» на своем паркете примут в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги грозный и набравший отменную форму мадридский «Реал» в борьбе за место в
«Химки» на своем паркете примут в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги грозный и набравший отменную форму мадридский «Реал» в борьбе за место в
Уикенд у
По итогам разговора вся команда, включая
Однако штраф вводится только со следующей выплаты, до которой еще полмесяца, и коллектив может его избежать, если быстро вернется на победные рельсы.
В очередном туре Евролиги «Химкам», впрочем, предстоит тяжелое испытание. В родных стенах они принимают один из ведущих клубов Старого Света. Список достижений мадридского «Реала» внушает ужас любому сопернику своей бесконечностью, а от обилия звезд, фигурировавших в ростере в разное время, рябит в глазах. Собственно,
Взять хотя бы Луку Дончича, которому прочат первый пик на грядущей ярмарке талантов НБА.
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Порой возраст берет свое — и когда у Дончича
Не радует «Химки» и форма, набранная «бланкос». Это в начале сезона подопечных Пабло Ласо «штормило»
Тем не менее через смутные времена «Реал» пробрался с достоинством, не изменив себе даже после пары серий из трех поражений подряд — включая, к слову, домашнее фиаско от руки «Химок» — 80:86.
Причем в список поверженных на этом этапе угодили чемпион Евролиги «Фенербахче», ненавистная Мадриду каталонская «Барселона» и крепкий «Маккаби» из
Хуже того, оседлав волну драйва, «сливочные» и на внутренней арене пошли вразнос. В «примере» команда и вовсе крушит Халком всех подряд аж с 18 ноября — и возглавляет таблицу на безальтернативной основе. После 15 туров в пассиве «бланкос» всего одно поражение, тогда как ближайшие преследователи оступались уже минимум четырежды.
Впрочем, опыт победы над «Реалом» наверняка придаст «Химкам» определенной уверенности перед дуэлью. Как и то, что на всякого Луку Дончича найдется Алексей Швед — в Мытищах намедни лицом к лицу сойдутся два лучших снайпера баскетбольной Евролиги.
При этом у россиян есть вполне могучие козыри, как, скажем, Малькольм Томас, получивший по итогам минувшей недели награду самому ценному игроку 15-го тура. Да и наличие Гиоргоса Барцокаса у руля позволяет
Вторая по результативности команда турнира крайне неуютно себя чувствует, если пробирается через оборонительное болото в позиционном нападении. А уж что «Химки» способны такую топь развести и утопить там конкурентов, сомневаться не приходится. В схожей манере россияне уже утопили в сезоне целый ряд конкурентов. А в случае успеха в пятницу догонят и обгонят Мадрид (по соотношению личных встреч) в турнирной таблице.