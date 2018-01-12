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10:58 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» против «Реала» и санкций

«Химки» на своем паркете примут в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги грозный и набравший отменную форму мадридский «Реал» в борьбе за место в плей-офф турнира. В этом поединке баскетболисты российской команды будут биться не только за очки в таблице, но и за отмену наложенного руководством на весь персонал штрафа.

Источник: Газета.Ру

Уикенд у вице-чемпиона России получился хуже не придумаешь. Открыв год трудовой победой над «Бамбергом» в Евролиге, желто-синие внезапно оступились в Таллине, нарвавшись на пощечину от эстонского «Калева» под эгидой Единой лиги ВТБ. Это отбросило коллектив аж на пятую позицию в турнирной таблице и спровоцировало справедливый гнев руководства клуба. Утром вторника генеральный директор «Химок» Павел Астахов появился на собрании команды для разговора по душам.

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По итогам разговора вся команда, включая топ-менеджмент и обслуживающий персонал, была оштрафована на 50 процентов месячной зарплаты.

Однако штраф вводится только со следующей выплаты, до которой еще полмесяца, и коллектив может его избежать, если быстро вернется на победные рельсы.

В очередном туре Евролиги «Химкам», впрочем, предстоит тяжелое испытание. В родных стенах они принимают один из ведущих клубов Старого Света. Список достижений мадридского «Реала» внушает ужас любому сопернику своей бесконечностью, а от обилия звезд, фигурировавших в ростере в разное время, рябит в глазах. Собственно, топ-исполнителей у испанцев хватает и сегодня.

Взять хотя бы Луку Дончича, которому прочат первый пик на грядущей ярмарке талантов НБА.

18-летний вундеркинд через вечер флиртует с трипл-даблом и творит на площадке такие сумасшедшие вещи, что даже многие заокеанские мастера в плане оригинальности дриблинга и изящности передач ему в подметки не годятся. Будучи основным плеймейкером коллектива, словенец спокойно справляется с решением больших задач. И если может сетовать на какую слабость, так это на эмоциональную нестабильность.

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Порой возраст берет свое — и когда у Дончича что-то уж совсем не получается, провоцируя спад команды, Лука может огорчиться до слез. Причем в буквальном смысле этого слова. Для тех же, кто считает балканца слишком дутой звездой, которой еще требуется доказывать и доказывать состоятельность во взрослом баскетболе, напомним: год назад в качестве основного плеймейкера национальной сборной «малыш» сенсационно сделал соотечественников чемпионами Европы — первый раз в истории.

Не радует «Химки» и форма, набранная «бланкос». Это в начале сезона подопечных Пабло Ласо «штормило» из-за постоянных травм, что накрывали лидеров. Так, повреждения выбивали из колеи всю переднюю линию дружины, из-за чего Мадриду приходилось спешно выходить на трансферный рынок и докупать центровых. «Вылетали» фланги — и в особенности из-за этого страдал ветеран Руди Фернандес. До сих пор от разрыва «крестов» восстанавливается основной разыгрывающий испанской сборной и символ клуба Серхио Юль…

Тем не менее через смутные времена «Реал» пробрался с достоинством, не изменив себе даже после пары серий из трех поражений подряд — включая, к слову, домашнее фиаско от руки «Химок» — 80:86.

С середины декабря, взяв победный темп, питомцы Ласо шпигуют соперников одного за другим — и уже пять туров кряду не знают себе равных на континенте.

Причем в список поверженных на этом этапе угодили чемпион Евролиги «Фенербахче», ненавистная Мадриду каталонская «Барселона» и крепкий «Маккаби» из Тель-Авива.

Хуже того, оседлав волну драйва, «сливочные» и на внутренней арене пошли вразнос. В «примере» команда и вовсе крушит Халком всех подряд аж с 18 ноября — и возглавляет таблицу на безальтернативной основе. После 15 туров в пассиве «бланкос» всего одно поражение, тогда как ближайшие преследователи оступались уже минимум четырежды.

Впрочем, опыт победы над «Реалом» наверняка придаст «Химкам» определенной уверенности перед дуэлью. Как и то, что на всякого Луку Дончича найдется Алексей Швед — в Мытищах намедни лицом к лицу сойдутся два лучших снайпера баскетбольной Евролиги.

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При этом у россиян есть вполне могучие козыри, как, скажем, Малькольм Томас, получивший по итогам минувшей недели награду самому ценному игроку 15-го тура. Да и наличие Гиоргоса Барцокаса у руля позволяет желто-синим надеяться на позитивный исход. Ведь грек известен умением «сушить» игру и ломать темп взаимодействий даже самым искусным соперникам. Тогда как выбить «Реал» из колеи — значит, оформить половину успеха.

Вторая по результативности команда турнира крайне неуютно себя чувствует, если пробирается через оборонительное болото в позиционном нападении. А уж что «Химки» способны такую топь развести и утопить там конкурентов, сомневаться не приходится. В схожей манере россияне уже утопили в сезоне целый ряд конкурентов. А в случае успеха в пятницу догонят и обгонят Мадрид (по соотношению личных встреч) в турнирной таблице.

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