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01:02 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Реалом» в матче Евролиги

ТАСС, 12 января. «Химки» сыграют с испанским «Реалом» из Мадрида в матче 17-го тура баскетбольной Евролиги. В случае триумфа подмосковные баскетболисты догонят по победам самый титулованный клуб Европы.

Источник: ИТАР-ТАСС

В 16 турах «Химки» одержали девять побед при семи поражениях, несколько месяцев чередуя удачные и провальные матчи, сохраняя при этом место в первой восьмерке. «Химки» все еще имеют хорошие шансы на выход в четвертьфинал Евролиги, однако в целом игра команды зимой стабильностью не отличается. Во вторник клуб даже сообщил о том, что игроки, тренерский штаб, менеджмент и персонал оштрафованы за плохие результаты на 50% месячной зарплаты. И это несмотря на то, что последнюю игру Евролиги «Химки» на минувшей неделе выиграли — в гостях у германского «Бамберга».

Если в Евролиге «Химки» в целом выступают неплохо, то в Единой лиге ВТБ команда играет не лучшим образом, потерпев в 10 матчах уже четыре поражения и занимая лишь пятое место. В воскресенье «Химки» в Таллине проиграли местному «Калеву» (84:92), однако эта игра проходила менее, чем через сутки после встречи в Бамберге.

С «Реалом» «Химки» сыграли два месяца назад, одержав в Мадриде самую яркую победу сезона — 86:80. «Королевский клуб» выиграл в Евролиге 10 матчей при шести поражениях, вновь уверенно попадая в число четвертьфиналистов, хотя в ноябре у «Реала» был серьезный спад. Традиционно «Реал» прибавляет весной, когда в еврокубковом турнире наступают главные матчи.

Мадридцы выиграли Кубок европейских чемпионов рекордные девять раз, однако лишь два титула «Реал» завоевал уже в современной Евролиге. Последняя победа «Реала» в главном еврокубке датирована 2015 годом, с тех пор «Реал» сначала оступился в четвертьфинале, а год назад занял лишь четвертое место.

Травмы «Реала»

«Реал» остается одним из фаворитов нынешней Евролиги. В чемпионате Испании клуб играет очень уверенно, в 15 турах потерпев лишь одно поражение, а в Евролиге выиграв пять последних матчей. В составе «Реала» немало травмированных — это прежде всего чемпион Европы из Словении Энтони Рэндольф, серб Огнен Кузмич, а также главный разыгрывающий Серхио Льюль. В итоге одним из лидеров «Реала» стал центровой из Кабо-Верде Эди Тавареш, а в атаке выделяется 18-летний словенец Лука Дончич.

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо отметил, что баскетболисты «Химок» очень талантливы, особенно Алексей Швед, который создает много моментов для партнеров. «Химкам» очень удобно играть на контратаках, которые они успешно проводили в нашем домашнем матче. Они набирают много очков на открытой площадке, и надо лишить их этого преимущества, — отметил Ласо, который добавил, что Шведа полностью закрыть все равно не удастся.

Наставник «Реала» при этом удивился новости о штрафе, наложенном на игроков «Химок» руководством. «Даже не знаю, поможет ли это им или нет. Сам никогда не оказывался в такой ситуации — ни во время игровой карьеры, ни уже в бытность тренером», — заявил Ласо. Его коллега из «Химок» Георгиос Барцокас отметил, что «Реал» является одной из самых зрелищных команд Евролиги, а его игроки находятся в хорошей форме.

«Химки» и «Реал» сыграют на «Арене-Мытищи», начало — 20:00 мск.

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