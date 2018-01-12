23 очка Ролла и дабл-дабл Болдена помогли «Маккаби» победить «Бамберг»

Хозяева паркета сумели вырвать победу только в концовке встречи — к заключительной четверти команды подошли с разницей в одно очко и по ходу четвёртой четверти обменивались результативными уколами. Решающим стал бросок Дешона Томаса за полторы минуты до конца матча — после этого команды так очков и не набирали. Итоговый счёт — 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24).