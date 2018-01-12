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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

23 очка Ролла и дабл-дабл Болдена помогли «Маккаби» победить «Бамберг»

Тель-авивский «Маккаби» на своей площадке переиграл «Бамберг» в матче 17 тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Хозяева паркета сумели вырвать победу только в концовке встречи — к заключительной четверти команды подошли с разницей в одно очко и по ходу четвёртой четверти обменивались результативными уколами. Решающим стал бросок Дешона Томаса за полторы минуты до конца матча — после этого команды так очков и не набирали. Итоговый счёт — 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майкл Ролл, набравший 23 очка. Дабл-дабл на свой счёт записал Джона Болден, набравший 10 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей 23 очка на счету Рики Хикмана.

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