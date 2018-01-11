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«Енисей» победил «Хатай», но не вышел в раунд восьми Кубка Европы
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Баскетболистки красноярского «Енисея» нанесли поражение турецкому «Хатаю» в ответном матче
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Баскетболистки красноярского «Енисея» нанесли поражение турецкому «Хатаю» в ответном матче
Встреча, прошедшая в четверг в Турции, завершилась победой российской команды со счетом 74:72 (14:19, 19:20, 16:17, 25:16). Самой результативной в составе «Енисея» стала Лаура Сварите, в активе которой 15 очков.
Первая встреча команд, состоявшаяся 4 января в Красноярске, завершилась со счетом 70:65 в пользу «Хатая», который вышел в следующий этап.