Баскетбольный ЦСКА сыграет с аутсайдером Евролиги из Милана

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в первом матче Евролиги нового года уступил испанской «Барселоне», однако с 12 победами сохранил лидерство в регулярном чемпионате.

Предстоящий соперник армейцев практически потерял шансы на выход в четвертьфинал, проиграв три последних матча Евролиги. Миланцы время от времени одерживают яркие победы, как в декабре над одним из претендентов на место в плей-офф — испанской «Басконией» (92:85), однако в целом конкуренцию в турнире команда не выдерживает.

«Милан» является 27-кратным чемпионом Италии, однако в прошлом сезоне «олимпийцы» выступили неудачно, проиграв в полуфинале «Тренто», тогда как титул достался «Венеции». В Евролиге миланский клуб выступает благодаря «лицензии А» — вне зависимости от результатов в чемпионате страны, однако за последние 20 лет «Олимпия» лишь раз сумела пробиться в ¼ финала главного еврокубка (в 2014 году).

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25 лет без побед

При этом «Милан» трижды выиграл Кубок европейских чемпионов — в 1966, 1987 и 1988 годах, причем более полувека назад итальянский клуб в полуфинале обыграл ЦСКА — 68:57, в решающей встрече взяв верх над чешской «Славией». Трижды «Милан» выиграл Кубок Сапорты, дважды — Кубок Корача, однако последний титул датирован 1993 годом.

«Милан» тренирует 48-летний специалист Симоне Пьяниджани, который летом перешел из «Хапоэля» из Иерусалима, став чемпионом Израиля. Ранее Пьяниджани шесть раз побеждал в чемпионате Италии с «Монтепаски» из Сиены. Хотя ему пока не удается побороться за четвертьфинал Евролиги, в чемпионате Италии «Милан» выступает удачно, одержав 11 побед в 14 турах и деля первое место с «Авеллино».

ЦСКА и «Милан» встретились в стартовом туре нынешней Евролиги 12 октября, армейцы на своей площадке победили со счетом 93:84.

ЦСКА остается командой с лучшей в лиге атакой — 87,4 очка в среднем за матч, тогда как миланцы защищаются хуже всех (81,8 очка). При этом миланцы неплохо действуют в нападении — больше них очков набирают лишь восемь команд Евролиги.