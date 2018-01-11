Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16

Источник: РИА "Новости"

Во втором туре Топ-16 Еврокубка казанский УНИКС отправился в гости к «Лиможу». Французы в стартовом посленовогоднем матче с «Реджо Эмилией» предстали в качестве мальчиков для битья. Вероятно, команда просто не смогла оправиться от смерти своего президента Фредерика Форте, но ко второму матчу на втором групповом этапе смогла использовать энергетику домашних трибун в нужном русле и устроила УНИКСу настоящую трёпку. По ходу второй четверти казанцы проигрывали 14 очков, и не было видно, за счёт чего российская команда сможет переломить ситуацию.

Но Димитрис Прифтис смог найти нужные слова в нужный момент — последнюю четверть команды начинали при равном счёте. УНИКС смог провести последний лучше, но незначительно. За 10 секунд до конца основного времени Дэнни Гибсон сделал разницу минимальной, Прифтис попросил тайм-аут, после которого хозяева сфолили на Коломе. Испанец дважды промазал и чуть было не стал антигероем для своей команды, но Стефан Ласме взял подбор после промаха партнёра и забил из-под кольца. Он же в оставшееся время успел сделать перехват, оформив вторую победу для УНИКСа.

16 января УНИУС дома померится силами с «Реджо Эмилией».

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Перед началом матча было много опасений насчёт «Тренто»: итальянцы в Еврокубке не проигрывали уже пять матчей, а с момента возвращения в команду 198-сантиметрового центрового Дастина Хога и вовсе выглядит угрожающе. «Зенит», например, в Италии прогорел едва ли не дотла и после того матча едва не «поплыл». Но Краснодар не Италия, и тут свои порядки — 29:16 в первой четверти и, по сути, финиш. У «Локо» такое не отыгрывается.

В итоге преимущество красно-зелёных на протяжении всего матча «танцевало» вокруг отметки в 20 очков, а финишный спурт и вовсе поставил гостей в ступор. Под сирену Брокхофф ещё и «трёху» отправил в кольцо «Тренто» — а что, вдруг нужна будет разница, никогда не знаешь. Хотя, конечно, в случае с «Локо» вряд ли всё будет решаться по дополнительным показателям.

У краснодарцев по-прежнему ни одного поражения в турнире, теперь 12 из 12. Следующий матч красно-зелёные проведут дома 16 января против хорватской «Цедевиты».

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«Зенит» во втором туре встречался на домашнем паркете с «Торино». Вообще-то итальянцы не особо запомнились на первом групповом этапе, но зато начали год с победы над «Баварией». А это, знаете ли, большое дело, ведь команда Саши Джорджевича до этого в сезоне проиграла однажды, да и то — когда была вообще не мотивирована, а у соперника решался вопрос о квалификации в следующий раунд. Так или иначе, а опасаться сине-бело-голубым явно стоило.

В первой четверти команды на двоих настреляли 51 очко. Это не удивительно, потому что «Зенит» — третья команда Еврокубка по среднему количеств набранных очков, но и пятая — по пропущенным. Открытая игра продолжилась и во второй четверти, вот только её концовка осталась за гостями, которые ушли на большой перерыв при «+12». Питерцам пришлось традиционно геройствовать, и в этот раз всё закончилось благополучно — не вызывающая вопросов третья четверть и уверенные действия в последней обеспечили команду Василия Карасёва победой.