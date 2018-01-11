Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16
Прямо сейчас все наши команды занимают первые места в своих группах и имеют хорошие шансы на выход в
Прямо сейчас все наши команды занимают первые места в своих группах и имеют хорошие шансы на выход в
Во втором туре Топ-16 Еврокубка казанский УНИКС отправился в гости к «Лиможу». Французы в стартовом посленовогоднем матче с «Реджо Эмилией» предстали в качестве мальчиков для битья. Вероятно, команда просто не смогла оправиться от смерти своего президента Фредерика Форте, но ко второму матчу на втором групповом этапе смогла использовать энергетику домашних трибун в нужном русле и устроила УНИКСу настоящую трёпку. По ходу второй четверти казанцы проигрывали 14 очков, и не было видно, за счёт чего российская команда сможет переломить ситуацию.
Но Димитрис Прифтис смог найти нужные слова в нужный момент — последнюю четверть команды начинали при равном счёте. УНИКС смог провести последний лучше, но незначительно. За 10 секунд до конца основного времени Дэнни Гибсон сделал разницу минимальной, Прифтис попросил
16 января УНИУС дома померится силами с «Реджо Эмилией».
Перед началом матча было много опасений насчёт «Тренто»: итальянцы в Еврокубке не проигрывали уже пять матчей, а с момента возвращения в команду 198-сантиметрового центрового Дастина Хога и вовсе выглядит угрожающе. «Зенит», например, в Италии прогорел едва ли не дотла и после того матча едва не «поплыл». Но Краснодар не Италия, и тут свои порядки — 29:16 в первой четверти и, по сути, финиш. У «Локо» такое не отыгрывается.
В итоге преимущество
У краснодарцев
«Зенит» во втором туре встречался на домашнем паркете с «Торино».
В первой четверти команды на двоих настреляли 51 очко. Это не удивительно, потому что «Зенит» — третья команда Еврокубка по среднему количеств набранных очков, но и пятая — по пропущенным. Открытая игра продолжилась и во второй четверти, вот только её концовка осталась за гостями, которые ушли на большой перерыв при «+12». Питерцам пришлось традиционно геройствовать, и в этот раз всё закончилось благополучно — не вызывающая вопросов третья четверть и уверенные действия в последней обеспечили команду Василия Карасёва победой.
Теперь «Зениту» предстоит сыграть с «Баварией» 17 января на выезде. Это будет тяжело, но, как показал опыт того же «Торино», немцев можно и нужно обыгрывать.