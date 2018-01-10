Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» крупно проиграли венгерскому «Сольноку» в матче Кубка ФИБА-Европа

Выступая в гостях у венгерского «Сольнока», подопечные Александра Крутикова уже после первой четверти уступали с разницей в 10 очков. В дальнейшем разрыв только увеличивался, и в итоге хозяева выиграли с перевесом в 34 балла — 79:45 (20:10, 23:14, 22:12, 14:9). Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший всего 7 очков. В стартовом матче «драконы» уступили на своей арене датскому клубу «Баккен Беарз» из Орхуса — 85:86.