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10 января, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» крупно проиграли венгерскому «Сольноку» в матче Кубка ФИБА-Европа

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели второе поражение подряд во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в гостях у венгерского «Сольнока», подопечные Александра Крутикова уже после первой четверти уступали с разницей в 10 очков. В дальнейшем разрыв только увеличивался, и в итоге хозяева выиграли с перевесом в 34 балла — 79:45 (20:10, 23:14, 22:12, 14:9). Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший всего 7 очков. В стартовом матче «драконы» уступили на своей арене датскому клубу «Баккен Беарз» из Орхуса — 85:86.

Свой следующий матч в группе К чемпионы Беларуси проведет ровно через неделю, 17 января выезде против черногорскоого «Морнара».

После финиша второго группового этапа в феврале в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.

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