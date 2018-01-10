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23 очка Одума не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче со «Стамбулом»
«Нижний Новгород» уступил на выезде «Стамбулу» в матче КУбка Европы ФИБА.
«Нижний Новгород» уступил на выезде «Стамбулу» в матче КУбка Европы ФИБА.
Первая половина матча осталась за гостями — нижегородцы к большому перерыву лидировали с отрывом в 11 очков. Однако вторая половина встречи осталась за хозяевами — в третьем игровом отрезке они отыграли сразу 10 очков, а в заключительной четверти дожали своего соперника. Итоговый счёт встречи — 82:74 (12:17, 18:24, 25:15, 27:23) в пользу стамбульской команды.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Иван Бува, совершивший