23 очка Одума не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче со «Стамбулом»

Первая половина матча осталась за гостями — нижегородцы к большому перерыву лидировали с отрывом в 11 очков. Однако вторая половина встречи осталась за хозяевами — в третьем игровом отрезке они отыграли сразу 10 очков, а в заключительной четверти дожали своего соперника. Итоговый счёт встречи — 82:74 (12:17, 18:24, 25:15, 27:23) в пользу стамбульской команды.



В составе победителей самым результативным игроком матча стал Иван Бува, совершивший дабл-дабл — 26 очков и 13 подборов. В составе нижегородцев отличился Джейк Одум, набравший 23 очка.