Главный тренер баскетбольной «Астаны» отстранен от занимаемой должности

Михаил Владимирович Карпенко — российский специалист, тренер с 20-летним стажем работы. Свою карьеру Карпенко начал в 1997 году в детско-юношеской спортивной школе, где проработал десять лет. За время своей рабочей деятельности Карпенко возглавлял профессиональный клуб «Автодор» из Саратова, а также работал в баскетбольном клубе «Атаман» из города Ростов-на-Дону. Предыдущие три сезона специалист провел в актауском клубе «Каспий», где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги. В нынешнем спортивном сезоне Михаил Карпенко занимал должность ассистента главного тренера баскетбольного клуба «Астана».