Главный тренер баскетбольной «Астаны» отстранен от занимаемой должности
В связи с низкими спортивными показателями баскетбольный клуб «Астана» расторг контракт с главным тренером команды Костасом Флеваракисом. сообщает
В связи с низкими спортивными показателями баскетбольный клуб «Астана» расторг контракт с главным тренером команды Костасом Флеваракисом. сообщает
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Карпенко.
Михаил Владимирович Карпенко — российский специалист, тренер с 20-летним стажем работы. Свою карьеру Карпенко начал в 1997 году в
Кроме того, в настоящий момент специалист возглавляет тренерский штаб национальной сборной Казахстана по баскетболу. Под руководством Карпенко национальная сборная провела матчи нынешнего сезона без поражений в рамках отборочных раундов на чемпионат мира.
В связи с хорошим знанием команды и спортивной составляющей игроков, пониманием основных задач и целей клуба, а также успешными показателями национальной сборной Казахстана, Михаил Карпенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Астаны».