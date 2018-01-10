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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер баскетбольной «Астаны» отстранен от занимаемой должности

В связи с низкими спортивными показателями баскетбольный клуб «Астана» расторг контракт с главным тренером команды Костасом Флеваракисом. сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Карпенко.

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Михаил Владимирович Карпенко — российский специалист, тренер с 20-летним стажем работы. Свою карьеру Карпенко начал в 1997 году в детско-юношеской спортивной школе, где проработал десять лет. За время своей рабочей деятельности Карпенко возглавлял профессиональный клуб «Автодор» из Саратова, а также работал в баскетбольном клубе «Атаман» из города Ростов-на-Дону. Предыдущие три сезона специалист провел в актауском клубе «Каспий», где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги. В нынешнем спортивном сезоне Михаил Карпенко занимал должность ассистента главного тренера баскетбольного клуба «Астана».

Кроме того, в настоящий момент специалист возглавляет тренерский штаб национальной сборной Казахстана по баскетболу. Под руководством Карпенко национальная сборная провела матчи нынешнего сезона без поражений в рамках отборочных раундов на чемпионат мира.

В связи с хорошим знанием команды и спортивной составляющей игроков, пониманием основных задач и целей клуба, а также успешными показателями национальной сборной Казахстана, Михаил Карпенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Астаны».

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