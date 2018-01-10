Реальное испытание для «Химок»
В пятницу, 12 января, в 20.00 подмосковные «Химки» начнут первый домашний матч Евролиги в новом году и сразу против максимально серьезного соперника: на «Арену Мытищи» заглянет не
В пятницу, 12 января, в 20.00 подмосковные «Химки» начнут первый домашний матч Евролиги в новом году и сразу против максимально серьезного соперника: на «Арену Мытищи» заглянет не
C суперзвездным тинейджером Лукой Дончичем и еще десятком отличных игроков, да еще и разозленный домашним поражением от
«-50» В ПОДМОСКОВЬЕ
Впрочем, тот успех, как и многие другие подвиги «Химок», с наступлением зимы подернулись не то патиной, не то инеем. Одна за другой подкрались травмы игроков стартового состава, команда, поначалу справлявшаяся с выступлениями на два фронта, немного выбилась из ритма. К тому же
И если стартовый отрезок сезона команда Георгиоса Барцокаса провела на пятерку, то затем неудачи стали более частыми. И даже горячая поддержка трибун — что в Химках, что на матчах Евролиги в Мытищах, не всегда спасает.
И когда после выездной победы над немецким «Бамбергом» в первом матче года случилось очень досадное поражение от аутсайдера Единой лиги «Калева», гендиректор «Химок» Павел Астахов вызвал подопечных на очень откровенную беседу с достаточно неожиданным финалом.
— У меня был долгий разговор с нашими президентом и спонсором, — начал Астахов. — У них только один вопрос: как мы, имея лучший состав в истории клуба, так плохо выступаем? Бюджет у клуба есть, он стабильный на протяжении уже четырех лет, и прошлым летом мне удалось убедить его увеличить и приобрести всех вас. Я выбрал тренера, побеждавшего в Евролиге, сохранил Алексея Шведа — лучшего снайпера Европы, и костяк российских игроков, входящих в число лучших в стране. И потом мы с Георгиосом в плотном контакте приобрели всех новичков.
Так в чем у нас проблема? Почему мы
Сейчас все мы выглядим как неудачники. Я же вас здесь собрал, чтобы мы побеждали. И начало сезона говорило об этом же. Мы взяли Кубок Гомельского, начали сезон с трех побед в Евролиге, в Единой лиге выигрывали у всех по 40 очков. Я не понимаю.
Нам нужно решить проблемы внутри своего коллектива. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали, что можно сделать. Если
И второе. Моим решением все в клубе — игроки, тренеры, персонал, менеджмент, генеральный директор — оштрафованы на 50% одной месячной зарплаты. И я очень надеюсь, что в кратчайшие сроки мы ситуацию исправим, окажемся на том месте, которого заслуживаем, — особенно в Единой лиге, где мы должны быть, я считаю, первыми или вторыми. Тогда у меня будет возможность вернуть всем эти деньги.
Откуда мы так точно знаем содержание достаточно жесткой речи Астахова? Из интернета. Частенько бывает так, что
МЫ — «РЕАЛ». А ВЫ?
Выходит, что в пятницу у каждого из соперников будет своя мотивация рвать жилы. «Химки» должны доказать болельщикам, которые снова придут на трибуны и будут гнать команду вперед, что у них еще есть тузы в рукаве и трюки, которых не видели соперники. А еще — что встряска пошла коллективу на пользу, уроки эстонского выучены и такая осечка не повторится.
Между прочим, в январе ведь у
«Реал» же, конечно, не забыл ноябрьского щелчка по носу. Тот матч был едва ли не худшим в сезоне для Дончича, соперничества которого со Шведом ждет вся Европа. Теперь словенский вундеркинд поведет мадридцев вперед за реваншем. Ведь пусть «Королевский клуб» и стоит в таблице на три строчки выше, но вместе с тем его от «Химок» отделяет всего одна победа.