Реальное испытание для «Химок»

Источник: Спорт-Экспресс

C суперзвездным тинейджером Лукой Дончичем и еще десятком отличных игроков, да еще и разозленный домашним поражением от желто-синих на старте сезона. Но о том историческом успехе вы уже могли забыть. Что немудрено, если учесть количество и плотность событий в последние месяцы. Но любые обстоятельства забываются, а результат остается — 2 ноября в Мадриде «Химки» победили со счетом 86:80. Тот матч принес подмосковному клубу первую выездную победу в регулярном чемпионате, который совсем недавно пошел на второй круг.

«-50» В ПОДМОСКОВЬЕ

Впрочем, тот успех, как и многие другие подвиги «Химок», с наступлением зимы подернулись не то патиной, не то инеем. Одна за другой подкрались травмы игроков стартового состава, команда, поначалу справлявшаяся с выступлениями на два фронта, немного выбилась из ритма. К тому же желто-синие впервые играют в Евролиге по формуле, подразумевающей полноценную «регулярку», и матчи порой идут через день.

И если стартовый отрезок сезона команда Георгиоса Барцокаса провела на пятерку, то затем неудачи стали более частыми. И даже горячая поддержка трибун — что в Химках, что на матчах Евролиги в Мытищах, не всегда спасает.

И когда после выездной победы над немецким «Бамбергом» в первом матче года случилось очень досадное поражение от аутсайдера Единой лиги «Калева», гендиректор «Химок» Павел Астахов вызвал подопечных на очень откровенную беседу с достаточно неожиданным финалом.

— У меня был долгий разговор с нашими президентом и спонсором, — начал Астахов. — У них только один вопрос: как мы, имея лучший состав в истории клуба, так плохо выступаем? Бюджет у клуба есть, он стабильный на протяжении уже четырех лет, и прошлым летом мне удалось убедить его увеличить и приобрести всех вас. Я выбрал тренера, побеждавшего в Евролиге, сохранил Алексея Шведа — лучшего снайпера Европы, и костяк российских игроков, входящих в число лучших в стране. И потом мы с Георгиосом в плотном контакте приобрели всех новичков.

Так в чем у нас проблема? Почему мы топ-клубам уступаем 15 — 20 очков, у команд ниже нас уровнем еле выигрываем? Спонсор меня спрашивает: «А зачем мне тратить столько денег на “Химки”, если я могу сократить бюджет в 10 раз, и мы будем там же, где и сейчас, — бороться за попадание в восьмерку Единой лиги».

Сейчас все мы выглядим как неудачники. Я же вас здесь собрал, чтобы мы побеждали. И начало сезона говорило об этом же. Мы взяли Кубок Гомельского, начали сезон с трех побед в Евролиге, в Единой лиге выигрывали у всех по 40 очков. Я не понимаю.

Нам нужно решить проблемы внутри своего коллектива. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали, что можно сделать. Если кто-то устал, не хочет играть — пожалуйста, я всегда доступен. Можно прийти ко мне в кабинет или позвонить и сказать: все, я уезжаю, мне не нравится клуб или страна.

И второе. Моим решением все в клубе — игроки, тренеры, персонал, менеджмент, генеральный директор — оштрафованы на 50% одной месячной зарплаты. И я очень надеюсь, что в кратчайшие сроки мы ситуацию исправим, окажемся на том месте, которого заслуживаем, — особенно в Единой лиге, где мы должны быть, я считаю, первыми или вторыми. Тогда у меня будет возможность вернуть всем эти деньги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S1cXvviZfrI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда мы так точно знаем содержание достаточно жесткой речи Астахова? Из интернета. Частенько бывает так, что кто-то в раздевалке тайком снимает выступление тренера или руководителя на телефон, а затем запись всплывает в Сети и становится вирусной. Но сейчас не тот случай. «Химки» сами выложили обращение Астахова к игрокам на клубном канале. Неожиданная и очень приятная откровенность. Каждый желающий может посмотреть этот разговор и сделать выводы. То, что команда не закрывается от болельщиков даже после очень болезненных неудач, стремление более чем похвальное.

МЫ — «РЕАЛ». А ВЫ?

Выходит, что в пятницу у каждого из соперников будет своя мотивация рвать жилы. «Химки» должны доказать болельщикам, которые снова придут на трибуны и будут гнать команду вперед, что у них еще есть тузы в рукаве и трюки, которых не видели соперники. А еще — что встряска пошла коллективу на пользу, уроки эстонского выучены и такая осечка не повторится.

Между прочим, в январе ведь у желто-синих были приятные моменты. Швед на привычно высоком уровне провел оба матча. Хотя лидер «Химок» и не устает напоминать: если команда уступила, то уже неважно, как сыграл он сам. В Германии его отлично поддержал Малькольм Томас — так, что был признан лучшим в 16-м туре Евролиги.