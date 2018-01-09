Стал известен расширенный состав участников Матча звезд Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о завершении формирования расширенного списка участником Матча звезд турнира.
Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о завершении формирования расширенного списка участником Матча звезд турнира.
Болельщики определяли баскетболистов, которые смогут принять участие в шоу, с 6 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Расширенный список выглядит следующим образом:
«Автодор»: Артем Клименко, Артем Забелин, Максим Шелекето, Коти Кларк, Майка Даунс, Джастин Робинсон;.
«Астана»: Джастин Картер, Рустам Ергали, Ларри Гордон;
ВЭФ: Марекс Мейерис, Илья Громовс, Алекс Перез;.
«Енисей»: Денис Захаров, Александр Гудумак, Василий Заворуев, Энтони Хиллиард, Виталий Лютыч, Сулейман Браймо;.
«Зенит»: Сергей Карасев, Евгений Валиев, Евгений Воронов, Дрю Гордон, Марко, Скотти Рэйнольдс;.
«Калев»: Айзея Бриско, Томас ван дер Марс, Боян Суботич;.
«Локомотив»: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Павел Антипов, Райан Брокхофф, Фрэнк Элегар, Марди Коллинз;.
«Нижний Новгород»: Петр Губанов, Александр Захаров, Иван Стребков, Стеван Еловац, Владимир Веремеенко, Джейкоб Одум;.
«Парма»: Иван Ухов, Александр Винник, Артем Яковенко, Коди
УНИКС: Антон Понкрашов, Евгений Колесников, Григорий Шуховцов, Хоакин Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит;.
«Химки»: Алексей Швед, Андрей Зубков, Сергей Моня, Стефан Маркович, Энтони Гилл, Джеймс Андерсон;.
«Цмоки-Минск»: Кристофер Черапович, Александр Кудрявцев, Девон Саддлер;.
ЦСКА: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Михаил Кулагин, Нандо Де Коло, Серхио Родригес, Кайл Хайнс.
— На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ, — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. — Им будет предложено сформировать команды — «Звезды России» и «Звезды Мира» — которые будут состоять из 10 игроков. Важное условие при составлении списка — в одной команде не может быть больше 2 игроков из одного клуба. Как и в прошлом сезоне, кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов — Владимира Гомельского и Романа Скворцова.
По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 5 февраля главные тренеры, назначенные Лигой, назовут стартовые составы своих команд.
Напомним, Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в