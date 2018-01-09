Стал известен расширенный состав участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

— На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ, — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. — Им будет предложено сформировать команды — «Звезды России» и «Звезды Мира» — которые будут состоять из 10 игроков. Важное условие при составлении списка — в одной команде не может быть больше 2 игроков из одного клуба. Как и в прошлом сезоне, кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов — Владимира Гомельского и Романа Скворцова.

По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 5 февраля главные тренеры, назначенные Лигой, назовут стартовые составы своих команд.